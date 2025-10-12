Csinibaba Táncdalfesztivál 2026-ban

2025. október 12. 22:08

2026-ban ismét megszervezik a Katona József Színház és a Budapest Park közös műsorát, a Csinibaba Táncdalfesztivált, melyen az 1980-as évektől a kilencvenes évek közepéig tartó időszak világa elevenedik meg a nagyközönség előtt.

Korábi fesztivál falragasza - mit/prae

Mint a Budapest Park közleménye felidézi, 2023-ban, kísérleti jelleggel rendezték meg először a Csinibaba Táncdalfesztivált, amely Katona József Színház és a Budapest Park közös szervezésében valósult meg. Az élőzenei műsorban a Katona teátrum művészei a Budapest Parkban gyakran megforduló fellépőkkel állnak színpadra - írták.

Kiemelték: a 2026. május 28-án látható előadás - melyen a színház és a zene képviselőinek művészete egyesül - Vajdai Vilmos rendezésében jön létre. A produkció célja, hogy egy újfajta megközelítést mutasson a közönségnek, ami által a könnyűzene iránt érdeklődők befogadható módon találkozhatnak a színház világával - tették hozzá.

A kísérőzenét a Meggyes Ádám zenész vezette, fúvósokkal és vonósokkal kiegészülő Nart Orchestra Big Band szolgáltatja. Fellépnek továbbá a Duda Éva Társulat táncosai is - emelték ki.

Az '80-as évek és a '90-es évek első fele nemcsak a zeneiparban, hanem a társadalmi változásokban is újhullámot hozott: a diszkó után megjelent a szintipop, a punk, az alternatív rock műfaja, miközben az elektronikus zene és a szabadság érzése egyaránt felerősödött a zenei klubokban és a színpadokon is - olvasható a közleményben.

Mint írták, az esemény látványban és hangzásban is ezt a korszakot idézi meg. A színpadképet és a hangulatot a tervek szerint egyfajta futurisztikus világ határozza meg, a rendezvényen régi és új szereplőkkel szintén találkozhat a közönség.

A jegyek már kaphatók a www.budapestpark.hu weboldalon. Bővebb információk a rendezvényről a https://www.facebook.com/events/1446990353053817 linken találhatók - áll az összegzésben.

