Dobrev Klára országjárásba kezd, bemutatják a baloldali választási programot

Többhetes országjárásra indul a Demokratikus Koalíció (DK), hogy bemutassa választási programját, Dobrev Klára elnök 150 vállalását – jelentette be Arató Gergely, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezető-helyettese hétfői online sajtótájékoztatóján. A politikus hangsúlyozta: a hétvégén Dobrev Klára bemutatta a DK választási programját, megmutatva ezzel, milyen jövőt szán az országnak a párt, hogyan javítanák az emberek helyzetét.
Felidézte: programjukban szerepel az alacsony nyugdíjak 50 százalékos, a 150 és 250 ezer forint közötti ellátások átlagosan 25 százalékos emelése, a családi pótlék 2,5-szeresére, egyedülállók esetében 3,5-szeresére növelése, az európai minimálbér bevezetése, a „rabszolgatörvény” eltörlése, továbbá egy népszavazáson elfogadandó alkotmány bevezetése.
Céljaik között említette „a Magyar Köztársaság helyreállítását, az egyházak kiváltságainak eltörlését, valamint azt, hogy ne szavazhassanak azok, akik sohasem éltek Magyarországon”. „Az a dolgunk, hogy meggyőzzük azokat a választókat, akik nélkülünk nem mennének el az urnához”, hogy van kire szavazni és van miért szavazni – közölte Arató Gergely, hangsúlyozva: pártja világos programjával alternatívát és valódi változást kínál az országnak.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
A felelőtlenségével csapatunknak majdnem vereséget okozó Sallai helyett Nagy Zsolt a kezdőben a portugálok ellen.
Az egykori (?) Gyurcsány Ferenc is megirigyelné azt a politikai akrobatamutatványt, ahogy Magyar Péterék igyekszenek tisz(t)ára mosni Tarr „nem mondjuk ki, mert belebukunk” Zoltán napnál is világosabb mondatait a választások utánra tervezett adóemelésről. (Erre szokták manapság azt mondani, hogy még a Holdról is látszik…)
Orbán Viktor Kötcsén nem udvariaskodott: kimondta, hogy Brüsszel zsákutcába vitte Európát, a baloldal pedig újra megszorításokat zúdítana a magyarokra. A miniszterelnök ezzel szemben világossá tette, hogy a nemzeti-keresztény jobboldal nem hátrál, nem enged, és 2026-ban is készen áll a győzelemre. Ez a beszéd ismét nem a langyos kompromisszumok szövege volt, hanem egy újabb hadüzenet a brüsszeli vezetőknek és a hazai baloldalnak Tiszán innen és túl: Magyarország megvédi magát, megvédi a jövőjét. Íme az öt legerősebb gondolat!