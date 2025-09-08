Dobrev Klára országjárásba kezd, bemutatják a baloldali választási programot
2025. szeptember 8. 16:45

Többhetes országjárásra indul a Demokratikus Koalíció (DK), hogy bemutassa választási programját, Dobrev Klára elnök 150 vállalását – jelentette be Arató Gergely, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezető-helyettese hétfői online sajtótájékoztatóján. A politikus hangsúlyozta: a hétvégén Dobrev Klára bemutatta a DK választási programját, megmutatva ezzel, milyen jövőt szán az országnak a párt, hogyan javítanák az emberek helyzetét.

Felidézte: programjukban szerepel az alacsony nyugdíjak 50 százalékos, a 150 és 250 ezer forint közötti ellátások átlagosan 25 százalékos emelése, a családi pótlék 2,5-szeresére, egyedülállók esetében 3,5-szeresére növelése, az európai minimálbér bevezetése, a „rabszolgatörvény” eltörlése, továbbá egy népszavazáson elfogadandó alkotmány bevezetése.

Céljaik között említette „a Magyar Köztársaság helyreállítását, az egyházak kiváltságainak eltörlését, valamint azt, hogy ne szavazhassanak azok, akik sohasem éltek Magyarországon”. „Az a dolgunk, hogy meggyőzzük azokat a választókat, akik nélkülünk nem mennének el az urnához”, hogy van kire szavazni és van miért szavazni – közölte Arató Gergely, hangsúlyozva: pártja világos programjával alternatívát és valódi változást kínál az országnak.

MTI
