Kettős szereposztással jön szeptember 13-ától A testőr a Centrál Színházba

2025. szeptember 8. 16:40

Ujj Mészáros Károly rendezésében szeptember 13-án lesz Molnár Ferenc A testőr című komédiájának bemutatója a budapesti Centrál Színházban. Balsai Móni és Ágoston Katalin felváltva játszák majd a Színésznő szerepét. Balsai Móni elhúzódó betegsége miatt a premieren és az első előadásokon Ágoston Katalin lép majd színpadra. Ez lesz az első alkalom, hogy a fiatal színésznő és férje, Schmied Zoltán házaspárt alakítanak egy színdarabban. További érdekesség és ritka lehetőség, hogy a színészházaspár éppen egy színészházaspárt alakíthat a darabban. Az ismert színésznő egy testőrtisztre vágyik. Férje tudja, ha az asszonynak testőrre támad gusztusa, akkor az a testőr előbb utóbb besétál az ajtón. Ha viszont ő viseli az egyenruhát, az nemcsak felesége hűségét és az ő színészi képességeit teszi próbára, de a közönség rekeszizmait is. A további szerepekben olyan nagyszerű színészeket láthatunk, mint Györgyi Anna, Kaszás Gergő, Papp János, Szabó Éva és Gats Éva.

A történet egy színészházaspárról szól, akik kezdenek elhidegülni egymástól. A férj úgy érzi, hogy felesége, az ünnepelt színésznő már nem szerelmes belé, - egy testőrről ábrándozik - és alkalomadtán képes lenne őt megcsalni. Elhatározza, hogy próbára teszi felesége hűségét, maga öltözik testőrnek és udvarolni kezd a saját nejének. Élete legnehezebb alakítása megmentheti, de akár tönkre is teheti a házasságát.

„Hatalmas ajándék és nagy élvezet ez a szerep. Molnár elragadóan formálja meg a karaktert, bemutatva a női lélek sokrétűségét. Szeretet, bölcsesség, humor, nőiesség, huncutság van ebben a figurában, remek lehetőség a színészi játékra. A romantika, a szerelmi évődés egyébként is hálás terep, a vígjátéki fordulatok pedig garantálják a kikapcsolódást. A tét nagyon is valóságos: a másik elvesztésének a lehetősége, a szerelmes férj küzdeni akarása, az asszony vágya, hogy a férfi figyelmének a középpontjában maradjon. A mindennapokból ismerős feszültségek a ma nézőihez is közel hozzák a történetet.”- mondta Balsai Móni.

Ágoston Katalin hozzátette: “Mi történik, ha egy házasságban elhalványul a másik iránti kíváncsiság? Mikor a saját boldogságunk, a szabadságunk fontosabbá válik, mint a kettőnkre szánt figyelem. Azt hisszük, a “mi” úgyis adott és elfelejtünk dolgozni érte. Vajon tud-e újra lobogni az a bizonyos tűz, ami a színészeknél talán még “nagyobb lánggal ég, ha meggyújtják? Zolival mindig jó együtt dolgozni, de házasként még nem játszottunk házaspár szerepet. Ki tudja, lehet, hogy ez a csodálatos darab új dolgokat tanít majd nekünk egymásról .”

„A testőr a küzdelmet mutatja meg, amit a férfi a nő szerelmének megtartásáért vív. Szól a kapcsolatok fontosságáról, a házasság erejéről, a féltékenység és a csábítás hatalmáról. Molnár rendkívül szellemesen meséli el a történetet. Csakúgy, mint a Játék a kastélyban című művében, ebben a darabban is a színház a főszereplő, miközben a központi szál maga a szerelem. A férfi-nő kapcsolat hétköznapokban is megjelenő, sokakat érintő kihívásait tárja a nézők elé, miközben az elsöprő erejű, áldozatoktól sem mentes szerelem mindenkit elvarázsol.” – nyilatkozta Schmied Zoltán.

Amikor valaki megkérdezte Molnár Ferenctől, lehetséges-e, hogy a Színésznő nem ismerte fel a jelmezben a férjét, ő állítólag ezt válaszolta: „A színház létezése a hazugság – kivéve a lényeget. Ha a néző egy darab festett vászonról elhiszi, hogy az egy erdő, akkor ezt is el fogja hinni. El fogja hinni, hogy a feleség nem ismerte fel saját férjét, mivel én azt állítom, hogy nem.”

Molnár Ferenc klasszikusát Ujj Mészáros Károly rendezésében Balsai Móni és Schmied Zoltán, a Büszkeség és balítéletet évek óta nagy sikerrel és sziporkázó tehetséggel játszó párosa kelti életre a nagyszínpadon, olyan remek játszótársakkal, mint Györgyi Anna, Kaszás Gergő, Papp János, Szabó Éva és Gats Éva. A díszlettervező Bagossy Levente, a jelmeztervező Kárpáti Enikő.

