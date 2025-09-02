Elfogták a miskei kislány gyilkosát

2025. szeptember 2. 23:10

A rendőrség kedd délelőtt elfogta annak a miskei 22 hónapos kislánynak a feltételezett gyilkosát, akinek a holttestét hétfő este találták meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjában megerősítette, hogy a bűncselekmény elkövetésével az anya új párját gyanúsítják.

A mintegy 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét hétfő este találták meg otthona közelében.

Az ügyben a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, majd elfogatóparancsot adtak ki a 24 éves J. Dávid ellen.

A férfit kedden fogták el Miskén, őrizetbe veszik és kezdeményezik a letartóztatását.

A főkapitányság később a Facebookon azt írta: a közösségi média több csoportjában olyan információ jelent meg, miszerint az elhunyt gyermeket 2024 novemberében egy buszon a két szülő bántalmazta és a rendőrök semmit sem csináltak. Ezzel szemben az igazság az, hogy rendőrök a buszsofőrtől és az ott utazóktól is megkérdezték, hogy történt-e bármilyen probléma a családdal, de a bejelentőn kívül senki sem jelezte, hogy bántalmazták volna bármelyik gyereket - közölték.

Hozzátették: a szülők akkor elmondták a járőröknek, hogy a gyereknek jön a foga, ezért nyűgös, és ezért voltak ők is feszültebbek. Ezen felül a miskei körzeti megbízott egy alkalommal ment a családhoz 2025 januárjában, mivel a szülők veszekedtek. Ekkor sem merült fel olyan adat, hogy bárki is bántalmazta volna a gyerekeket. Ettől függetlenül az eset után a rendőrök jelzést adtak a gyermekjóléti szolgálatnak.

Kitértek arra, hogy az anya és az apa nem sokkal később szakított, és az asszonynak új párja lett - a most elfogott J. Dávid - 2025 februárjában. Azóta semmilyen jelzés nem érkezett a rendőrséghez, hogy veszekedés lenne a szülők között. A gyerekek bántalmazására semmilyen információ nem merült fel sem a rendőrségnél, sem a gyermekjóléti szolgálatnál - áll a közleményben.

mti