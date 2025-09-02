Soltész Miklós: az iskola a közösséget erősíti

Soltész Miklós a Veszprém vármegyei településen kiemelte: az új tanévben több mint húszezer fiatal kezdi meg az óvodát, az általános vagy középiskolát nemzetiségi oktatásban Magyarországon, és közülük a legtöbben német nemzetiségi intézményekbe járnak majd.

2025. szeptember 2. 18:05

Az iskola a közösséget erősíti - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 617 millió forintból, kormányzati támogatással épült új tornacsarnokának átadásán.

Soltész Miklós a Veszprém vármegyei településen kiemelte: az új tanévben több mint húszezer fiatal kezdi meg az óvodát, az általános vagy középiskolát nemzetiségi oktatásban Magyarországon, és közülük a legtöbben német nemzetiségi intézményekbe járnak majd.

A kormány igyekszik olyan feltételeket biztosítani, hogy ezek az intézmények is megszépülhessenek, ezért az idén száz nemzetiségi önkormányzati intézmény újult vagy újul meg több mint hatmilliárd forintból - mondta.

+9

Soltész Miklós az összefogás fontosságát hangsúlyozva arról beszélt: ha valamit meg szeretnénk valósítani, az nem egyszemélyes harc, akkor tudjuk egymást segíteni, ha közösségben összefogunk.

Ezt a közösségi összefogást mutatja a bakonynánai iskolában épült új tornacsarnok, valamint az is, hogy a bakonyi település nemzetiségi oktatás-nevelési intézményei további 65 millió forintból fejlődhettek a közelmúltban - tette hozzá.

Átadták a bakonynánai német nemzetiségi iskola új tornacsarnokát

Bakonynána, 2025. szeptember 2. Ritter Imre, a magyarországi német kisebbség parlamenti képviselője beszédet mond a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola új tornacsarnokának átadásán 2025. szeptember 2-án. A csarnok 617 millió forintból, kormányzati támogatással épült. MTI/Krizsán Csaba

Az ünnepségen felszólalt Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő, aki örömét fejezte ki, hogy újabb nemzetiségi fenntartású köznevelési intézményben történt jelentős beruházás. Külön öröm, hogy ez egy új tornacsarnok - tette hozzá.

Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője emlékeztetett: tíz éve dolgoztak azért, hogy megépülhessen a tornacsarnok a bakonyi településen, és most egy olyan épületet adtak át, amely nemcsak Bakonynánát, hanem a térséget is szolgálni tudja.

Átadták a bakonynánai német nemzetiségi iskola új tornacsarnokát

Bakonynána, 2025. szeptember 2. Ács Kristóf, a település független polgármestere beszédet mond a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola új tornacsarnokának átadásán 2025. szeptember 2-án. A csarnok 617 millió forintból, kormányzati támogatással épült. MTI/Krizsán Csaba

Ács Kristóf, a település független polgármestere is örömének adott hangot, hogy a régi szűkös tornaszoba helyett modern környezetben végezhetnek sport és rekreációs tevékenységet a bakonynánaiak.

Átadták a bakonynánai német nemzetiségi iskola új tornacsarnokát

Bakonynána, 2025. szeptember 2. Bierbaum Adrienn, a beruházó bakonynánai német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszédet mond a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola új tornacsarnokának átadásán 2025. szeptember 2-án. A csarnok 617 millió forintból, kormányzati támogatással épült. MTI/Krizsán Csaba

Bierbaum Adrienn, a beruházó bakonynánai német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, a több mint 600 négyzetméteres tornacsarnok mintegy 350 négyzetméteres küzdőtérrel és galériával rendelkezik, a testnevelés órák és sportesemények mellett kulturális rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Bognár Angéla igazgató tájékoztatása szerint a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába a tanévben nyolc évfolyamon 101 tanuló jár.

Kép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola új tornacsarnokának átadásán 2025. szeptember 2-án. A csarnok 617 millió forintból, kormányzati támogatással épült. MTI/Krizsán Csaba

MTI