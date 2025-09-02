A tavalyihoz képest csaknem kétszer annyi főzőcsapat, gazdag konyhaművészeti kínálat és több jól ismert zenei előadó várja idén a bor- és dödöllefünneplés látogatóit szeptember 12-én és 13-án Nagykanizsán.
A sorrendben 19. fesztiválról kedden tartott sajtótájékoztatón Horváth Jácint polgármester elmondta: a dödölléről, a borról, a szórakozásról szól a rendezvény, hogy minden korosztály tartalmas programot találjon magának. A fő hangsúly a helyi, tájjellegű szakácsművészeti különlegességeken és a borokon lesz - tette hozzá.
Horváthné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója felidézte, hogy 2004-ben indult a fesztiválsorozat, először a Hevesi Sándor Művelődési Központ (HSMK) szervezésében, 2005-től 2013-ig pedig egy egyesület vette át a konyhaművészeti feladatokat.
Néhány év óta a művelődási központ és a Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület közösen szervezi a programokat az önkormányzat és számos szponzor támogatásával.
Koros Eszter, a HSMK intézményegység-vezetője elmondta, hogy az Erzsébet téri nagyszínpadon pénteken és szombaton este jól ismert előadók lépnek fel, köztük a 4S Street és a Punnany Massif. A közönség igényeit figyelembe véve ezúttal mulatós és rockzenei együttesek is fellépnek délutánonként, de a helyi kulturális sokszínűséget is felvonultatva néptánc és bigband-muzsika is szerepel a programban.
Illés Ida művelődésszervező hozzátette, hogy az 1956-os emlékkert kőszínpada pénteken a népdalköröké, szombaton pedig a gyerekeké, akiket bábszínház, katonai hagyományőrzők és zenés műsorok mellett interaktív játszótér is vár.
A főzőverseny kapcsán Tóth István, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményegység-vezetője azt mondta: a tavalyihoz képest csaknem kétszer annyi, összesen 18 nagykanizsai és környékbeli főzőcsapat méri össze tudását dödölle és tájjellegű ételek készítésében. A zsűri a Szabadtűzi Lovagrend tagjai közül kerül majd ki.
A látogatók természetesen ezúttal is fogyaszthatnak dödöllét, de más szakácsművészeti különlegességeket és borokat, kézműves söröket is kínálnak majd a kitelepülők, akik idén olyan sokan jelentkeztek, hogy van, akinek nem is jutott hely - emelte ki, hozzátéve, hogy várakozásaik szerint a két nap alatt akár tízezer látogatója is lehet a fesztiválnak.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Soltész Miklós a Veszprém vármegyei településen kiemelte: az új tanévben több mint húszezer fiatal kezdi meg az óvodát, az általános vagy középiskolát nemzetiségi oktatásban Magyarországon, és közülük a legtöbben német nemzetiségi intézményekbe járnak majd.
-
A kárpátaljai magyarok számára a legnagyobb védelem az, amit tőlünk kaptak, a magyar állampolgárság. Ez számukra az életet jelenti, mert ez tette lehetővé, hogy eleve el tudtak menekülni Ukrajnából, és nem vitték ki őket egy olyan frontra, egy olyan háborúba, amihez semmi közük.
-
A lányok úgy nőhetnek majd fel, hogy amikor pályakezdőként dolgozni kezdenek, 25 éves korukig nem fizetnek jövedelemadót, ha pedig gyermeket vállalnak, akkor utána sem, tehát egész életükben adómentesek lesznek – mondta el a frakcióvezető.