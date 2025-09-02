Dödölle

2025. szeptember 2. 20:02

A tavalyihoz képest csaknem kétszer annyi főzőcsapat, gazdag konyhaművészeti kínálat és több jól ismert zenei előadó várja idén a bor- és dödöllefünneplés látogatóit szeptember 12-én és 13-án Nagykanizsán.

A sorrendben 19. fesztiválról kedden tartott sajtótájékoztatón Horváth Jácint polgármester elmondta: a dödölléről, a borról, a szórakozásról szól a rendezvény, hogy minden korosztály tartalmas programot találjon magának. A fő hangsúly a helyi, tájjellegű szakácsművészeti különlegességeken és a borokon lesz - tette hozzá.

Horváthné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója felidézte, hogy 2004-ben indult a fesztiválsorozat, először a Hevesi Sándor Művelődési Központ (HSMK) szervezésében, 2005-től 2013-ig pedig egy egyesület vette át a konyhaművészeti feladatokat.

Néhány év óta a művelődási központ és a Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület közösen szervezi a programokat az önkormányzat és számos szponzor támogatásával.

Koros Eszter, a HSMK intézményegység-vezetője elmondta, hogy az Erzsébet téri nagyszínpadon pénteken és szombaton este jól ismert előadók lépnek fel, köztük a 4S Street és a Punnany Massif. A közönség igényeit figyelembe véve ezúttal mulatós és rockzenei együttesek is fellépnek délutánonként, de a helyi kulturális sokszínűséget is felvonultatva néptánc és bigband-muzsika is szerepel a programban.

Illés Ida művelődésszervező hozzátette, hogy az 1956-os emlékkert kőszínpada pénteken a népdalköröké, szombaton pedig a gyerekeké, akiket bábszínház, katonai hagyományőrzők és zenés műsorok mellett interaktív játszótér is vár.

A főzőverseny kapcsán Tóth István, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményegység-vezetője azt mondta: a tavalyihoz képest csaknem kétszer annyi, összesen 18 nagykanizsai és környékbeli főzőcsapat méri össze tudását dödölle és tájjellegű ételek készítésében. A zsűri a Szabadtűzi Lovagrend tagjai közül kerül majd ki.

A látogatók természetesen ezúttal is fogyaszthatnak dödöllét, de más szakácsművészeti különlegességeket és borokat, kézműves söröket is kínálnak majd a kitelepülők, akik idén olyan sokan jelentkeztek, hogy van, akinek nem is jutott hely - emelte ki, hozzátéve, hogy várakozásaik szerint a két nap alatt akár tízezer látogatója is lehet a fesztiválnak.

MTI, Gondola