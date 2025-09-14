Elfogták az ecsegi gyilkost

2025. szeptember 14. 16:04

Megöltek egy 40 éves nőt a Nógrád vármegyei Ecsegen, a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették - közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint egy férfi szombat délután négy óra körül bejelentést tett a rendőrségen arról, hogy holtan találta a testvérét ecsegi lakásukban. A rendőrök a helyszínen kiderítették, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

Mint írták, a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható 43 éves bejelentőt elfogták és gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt, szakértők bevonásával folytatja az eljárást.

mti