Elfogtk a miskei kislány gyilkosát

A rendőrség kedd délelőtt elfogta annak a miskei 22 hónapos kislánynak a feltételezett gyilkosát, akinek a holttestét hétfő este találták meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjában megerősítette, hogy a bűncselekmény elkövetésével az anya új párját gyanúsítják.
A mintegy 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét hétfő este találták meg otthona közelében.
Az ügyben a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, majd elfogatóparancsot adtak ki a 24 éves J. Dávid ellen.
A férfit kedden fogták el Miskén, őrizetbe veszik és kezdeményezik a letartóztatását.
A főkapitányság később a Facebookon azt írta: a közösségi média több csoportjában olyan információ jelent meg, miszerint az elhunyt gyermeket 2024 novemberében egy buszon a két szülő bántalmazta és a rendőrök semmit sem csináltak. Ezzel szemben az igazság az, hogy rendőrök a buszsofőrtől és az ott utazóktól is megkérdezték, hogy történt-e bármilyen probléma a családdal, de a bejelentőn kívül senki sem jelezte, hogy bántalmazták volna bármelyik gyereket - közölték.
Hozzátették: a szülők akkor elmondták a járőröknek, hogy a gyereknek jön a foga, ezért nyűgös, és ezért voltak ők is feszültebbek. Ezen felül a miskei körzeti megbízott egy alkalommal ment a családhoz 2025 januárjában, mivel a szülők veszekedtek. Ekkor sem merült fel olyan adat, hogy bárki is bántalmazta volna a gyerekeket. Ettől függetlenül az eset után a rendőrök jelzést adtak a gyermekjóléti szolgálatnak.
Kitértek arra, hogy az anya és az apa nem sokkal később szakított, és az asszonynak új párja lett - a most elfogott J. Dávid - 2025 februárjában. Azóta semmilyen jelzés nem érkezett a rendőrséghez, hogy veszekedés lenne a szülők között. A gyerekek bántalmazására semmilyen információ nem merült fel sem a rendőrségnél, sem a gyermekjóléti szolgálatnál - áll a közleményben.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Soltész Miklós a Veszprém vármegyei településen kiemelte: az új tanévben több mint húszezer fiatal kezdi meg az óvodát, az általános vagy középiskolát nemzetiségi oktatásban Magyarországon, és közülük a legtöbben német nemzetiségi intézményekbe járnak majd.
-
A kárpátaljai magyarok számára a legnagyobb védelem az, amit tőlünk kaptak, a magyar állampolgárság. Ez számukra az életet jelenti, mert ez tette lehetővé, hogy eleve el tudtak menekülni Ukrajnából, és nem vitték ki őket egy olyan frontra, egy olyan háborúba, amihez semmi közük.
-
A lányok úgy nőhetnek majd fel, hogy amikor pályakezdőként dolgozni kezdenek, 25 éves korukig nem fizetnek jövedelemadót, ha pedig gyermeket vállalnak, akkor utána sem, tehát egész életükben adómentesek lesznek – mondta el a frakcióvezető.