Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 18. 22:07

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

25 (huszonöt)

32 (harminckettő)

55 (ötvenöt)

74 (hetvennégy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 38 darab, nyereményük egyenként 1 163 940 forint;

3 találatos szelvény 2801 darab, nyereményük egyenként 16 620 forint;

2 találatos szelvény 69 263 darab, nyereményük egyenként 2520 forint.

Joker: 464526

MTI
