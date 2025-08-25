Havazott Szentpéterváron
2025. augusztus 25.

Jégeső és nedves hó esett hétfőn Szentpéterváron, a város egyes északi és déli kerületeiben átmenetileg hó takarta az utcákat.

Oroszország "északi fővárosa" a Severin ciklon hatása alá került, amely zivatarokat és a szokásosnál 4-5 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletet hozott. Szentpéterváron 14-16, a régióban pedig 12-17 fokot mértek.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának szentpétervári főigazgatósága figyelmeztetést adott ki, amely szerint kedden tovább romlik az idő, rövid esőzések, helyenként zivatarok, valamint viharok és szélrohamok várhatók.

A város vezető meteorológusa, Alekszandr Koleszov korábban közülte, hogy a nyár utolsó munkahete őszies lesz.

mti
