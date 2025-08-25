Párizsban berendelték az antiszemita incidenseket kifogásoló amerikai nagykövetet

2025. augusztus 25. 16:56

„Franciaországban nem telik el nap anélkül, hogy zsidókat ne támadnának meg az utcán” – többek között ez áll abban az Emmanuel Macron köztársasági elnökhöz írt levélben, ami miatt Párizsban berendelték Charles Kushnert, az Egyesült Államok nagykövetét. Az ügy előrevetíti az ENSZ 80. közgyűlését, melyen több állam is bejelentheti a palesztin állam elismerését. Mély aggodalmát fejezi ki Emmanuel Macron köztársasági elnökhöz írt levelében Charles Kushner, az Egyesült Államok párizsi nagykövete a Franciaországban tapasztalható antiszemitizmus terjedése miatt, és hiányolta az ügyben a kormány kellően hatékony fellépését. Válaszként a francia külügyminisztérium hétfőre berendelte Kushnert. A minisztérium hétfői közleményében azt írta, hogy „a nagykövet állításai elfogadhatatlanok”.

Az amerikai nagykövet – aki Donald Trump vejének, Jared Kushnernek az édesapja – így bírálta az Élysée-palotát abban a levélben, melyet az AFP hírügynökség szerzett meg és vasárnap ismertetett: „Franciaországban nem telik el nap anélkül, hogy zsidókat ne támadnának meg az utcán, ne rongálnának meg zsinagógákat és zsidó iskolákat, hogy ne történne vandál támadás zsidók tulajdonában lévő vállalkozások ellen. Saját kormányuk belügyminisztériuma azt is megállapította, hogy Franciaországban a zsidó óvodákat is célba vették az antiszemita rongálások.” Szerinte „az Izraelt becsmérlő nyilatkozatok és a palesztin állam elismerését jelző gesztusok bátorítják a szélsőségeseket, szítják az erőszakot, és veszélyeztetik a zsidóságot Franciaországban”.

Az Egyesült Államok franciaországi képviselője azt is felháborítónak tartja, hogy „a fiatal franciák csaknem fele azt állítja, hogy soha nem hallott a holokausztról”. „Az ilyen tudatlanság fennmaradása arra késztet minket, hogy feltegyük a kérdést: mi a helyzet a francia iskolák tananyagával?” – teszi hozzá, arra sürgetve a francia elnököt, hogy „határozottan cselekedjen”.

