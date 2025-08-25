Jemen válasza Izraelnek

2025. augusztus 25. 17:57

Az Anszár Allah (húszik) jemeni mozgalom fegyveres erői készek megtorolni az izraeli célpontokat a jemeni főváros, Szanaa ágyúzása után, mondta a mozgalom politikai bizottságához közeli forrás a TASS-nak. Elmondása szerint az ellenség meg fogja bánni, hogy úgy döntött, hogy ilyen lépést tesz.Az izraeli ellenség polgári célpontokat támadott meg Szanaában, aminek következtében civil áldozatok és sebesültek vannak.

A jemeni fegyveres erők készek megtorolni azokat a csapásokat, amelyek miatt az ellenség megbánja a jemeni nép elleni agressziót – mondta az ügynökség beszélgetőpartnere, számol be a news.ru. A forrás hangsúlyozta, hogy a legutóbbi izraeli támadás nem kényszeríti a húszikat arra, hogy leállítsák a Gázai övezet lakosságát támogató műveleteket. Elmondása szerint a mozgalom fegyveres alakulatai továbbra is teljes mértékben felkészültek az izraeli célpontok megtorlására. Ezt megelőzően a húszik rakétatámadást jelentettek be a Tel Aviv melletti Ben Gurion nemzetközi repülőtér ellen. Yahya Saria, a fegyveres lázadó alakulatok szóvivője elmondta, hogy a támadást hiperszonikus fegyverekkel hajtották végre.

MH