Tovább nőtt a rjazanyi lőporgyári robbanás áldozatainak száma
2025. augusztus 25. 22:27
Huszonnyolcra emelkedett az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében augusztus 15-én történt robbanás halálos áldozatainak száma – közölte Pavel Malkov kormányzó hétfőn a Telegramon.
"A mai napig 28 ember halálát erősítették meg, az azonosítás és a vizsgálat folytatódik. 37 ember maradt kórházban Rjazanyban és Moszkvában, 120-at pedig ambulánsan kezelnek" - írta Malkov.
Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást.
mti
