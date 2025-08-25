A gyermekvédelem a legnemesebb hivatás

A gyermekvédelem nehéz műfaj, nem balettképző, ezért itt nehéz felfedezni az angolkisasszonyok kifinomultságát, hiszen kevés benne a kecsesség, annál több a tragikum – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn Fegyverneken, a Hétszínvirág lakásotthon átadásán.

2025. augusztus 25. 15:05

Fülöp Attila köszöntőjében arról beszélt: ha így tekintünk erre a hivatásra, akkor látjuk csak, mi történik benne. Emlékeztetett: a gyermekvédelembe olyan családokból kerülnek gyerekek, ahol az otthon egyenlő volt a kiszámíthatatlansággal, bizonytalansággal, gyakran a kizsákmányolással és nélkülözéssel. Mindezt azért fontos leszögezni, mert a szakmában dolgozóknak ezekkel az előzményekkel kell tudniuk segíteni, így bár lényeges, hogy a munkájukat segítő létesítmények hogy néznek ki, ám a legfontosabb az a lelki és szakmai tartalom, mely új esélyt teremt az ide kerülő fiataloknak – húzta alá.

A gyermekvédelemnél ezért nehezebb, ám szebb hivatást nemigen találni – tette hozzá. Szavai szerint a kormány számára talán a legfontosabb cél mindent megtenni a gyermekek védelmében. Ez igaz az intézményrendszerre éppúgy, mint arra az eddig soha nem látott mennyiségű szigorító és egyértelműsítő jogszabályra, mely az elmúlt öt évben lépett hatályba. Emellett a kabinet rengeteg olyan programot indított el, mely az érintett fiatalok tanulását, munkába állását és otthonteremtését segíti – idézte fel Fülöp Attila. A szakmában dolgozók és a kormány közös sikere, ha ezek a gyerekek a későbbiekben megállják majd helyüket az életben – jegyezte meg, kiemelve: ebben a közegben a legnehezebb ezeket az eredményeket elérni, de minden résztvevő közösen küzd ezért nap mint nap.

Kitért arra is, hogy a közelmúltban Szolnokon, a gyermekvédelemről hajmeresztő hírek kezdtek terjengeni, melyek kapcsán úgy fogalmazott: ezt a területet a kormány politikai ellenfelei szeretik „politikai furkósbotnak” használni, eszközként tekintve a gondozottakra és dolgozókra. Hangsúlyozta: ebben a rendszerben csaknem 13 ezer elhivatott szakember dolgozik és lát el mintegy 23 ezer fiatalt. Az ő munkájuk, tudásuk és tapasztalatuk pedig minden hergelésnél többet ér – állapította meg, hozzátéve: a kormány valamennyi ilyen helyzetben meg fogja védeni a gyermekvédelmet.

Elmondta a Fegyverneken mintegy 45 millió forintból most átadott 3 lakószobás, 9 férőhelyes létesítmény új esélyt teremt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gyermekvédelemben, ahol folyamatosan bővül az ellátórendszer és már a következő hasonló fejlesztés helyszíne is megvan Szolnokon, mert „addig fogjuk bővíteni a kapacitásokat, ameddig kell”.

MTI