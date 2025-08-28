Heten sérültek meg egy helyközi buszjárat balesetében a Mátrában

Az eddigi adatok szerint hét sérültje van annak a balesetnek, amelyben egy menetrend szerint közlekedő helyközi járat és egy személyautó ütközött össze a Mátrában - tudatta közösségi oldalán a MÁV-csoport.
A közlemény szerint a Kékestetőről Gyöngyösre tartó, szabályosan közlekedő autóbusz Sástó közelében szenvedett súlyos balesetet, miután egy személygépkocsi átsodródott a sávjába és frontálisan nekiütközött.
A busz nyolc utasa közül heten - köztük egy gyerek és a sofőr - megsérültek. Az autóbusz totálkáros lett és jelentős mennyiségű üzemanyag folyt az úttestre - jelezték.
A Heves vármegyei hírportálnak nyilatkozó Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa közölte, a sérültek mindegyikét könnyebb sérülésekkel vitték kórházba.
Vámosi Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta: a baleset után teljes szélességében lezárt útszakaszon időközben véget ért a helyszínelés, valamint a műszaki mentés, így újra zavartalan a forgalom. A baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja - tette hozzá.
