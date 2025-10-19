Imaláncot indít a magyarországi bolgár ortodox közösség a béketárgyalások sikeréért

2025. október 19. 08:07

Kérem az ortodox, katolikus és protestáns testvéreinket, fogjunk össze egy közös imára a közeli megállapodás sikere érdekében, hogy Európában végre barátság és béke legyen - mondta Jancsev Tancso Popgancsev, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház lelkésze szombaton Esztergomban, a magyar-bolgár barátság napján tartott megemlékezésen.

A bolgár ortodox közösség tagjai megkoszorúzták a magyar-bolgár barátságnak emléket állító márványtáblát a bazilikában, ahol Rilai Szent János ereklyéit 1183 és 1187 között őrizték.

A megemlékezésen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Varga Szimeon, az Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója.

Soltész Miklós elmondta, Rilai Szent János hihetetlen életutat járt be a IX-X. század történelmében. Remeteként és közösségalapítóként végzett tevékenységének jelentőségét mutatja, hogy emlékét a 21. században is ápoljuk.

Emlékeztetett arra, hogy a szent ereklyéjét III. Béla király hozta el Esztergomba, majd az akkori érsek egy idő után megtiltotta a híveknek, hogy előtte imádkozzanak. Ekkor a hagyomány szerint megsüketült és hallását csak az intézkedés eltörlése után nyerte vissza.

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszönetet mondott Jancsev Tancso Popgancsevnek az imalánc elindításáért és szintén arra kérte a hívőket, hogy az ukrán és orosz nemzet közötti békesség megteremtésének érdekében a budapesti találkozóig imádkozzanak közösen minden este negyedórát.

Varga Szimeon, a magyar Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója elmondta a magyarországi bolgárkertészet hagyománya hivatalosan felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség nemzeti nyilvántartásába, erről október 17-én vehették át az elismerő oklevelet Szentendrén.

A magyar és a bolgár parlament 2016-ban nyilvánította október 19-ét, Rilai Szent János, Bulgária védőszentjének ünnepét a két állam barátsága napjának. A bolgárok a Magyarországon hivatalosan elismert 13 nemzetiség egyike, a legutóbbi, 2011-es népszámlálás alkalmával 6500 vallották, hogy van valamilyen bolgár kötődésük.

MTI