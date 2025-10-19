Imaláncot indít a magyarországi bolgár ortodox közösség a béketárgyalások sikeréért

Kérem az ortodox, katolikus és protestáns testvéreinket, fogjunk össze egy közös imára a közeli megállapodás sikere érdekében, hogy Európában végre barátság és béke legyen - mondta Jancsev Tancso Popgancsev, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház lelkésze szombaton Esztergomban, a magyar-bolgár barátság napján tartott megemlékezésen.
A bolgár ortodox közösség tagjai megkoszorúzták a magyar-bolgár barátságnak emléket állító márványtáblát a bazilikában, ahol Rilai Szent János ereklyéit 1183 és 1187 között őrizték.
A megemlékezésen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Varga Szimeon, az Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója.
Soltész Miklós elmondta, Rilai Szent János hihetetlen életutat járt be a IX-X. század történelmében. Remeteként és közösségalapítóként végzett tevékenységének jelentőségét mutatja, hogy emlékét a 21. században is ápoljuk.
Emlékeztetett arra, hogy a szent ereklyéjét III. Béla király hozta el Esztergomba, majd az akkori érsek egy idő után megtiltotta a híveknek, hogy előtte imádkozzanak. Ekkor a hagyomány szerint megsüketült és hallását csak az intézkedés eltörlése után nyerte vissza.
A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszönetet mondott Jancsev Tancso Popgancsevnek az imalánc elindításáért és szintén arra kérte a hívőket, hogy az ukrán és orosz nemzet közötti békesség megteremtésének érdekében a budapesti találkozóig imádkozzanak közösen minden este negyedórát.
Varga Szimeon, a magyar Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója elmondta a magyarországi bolgárkertészet hagyománya hivatalosan felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség nemzeti nyilvántartásába, erről október 17-én vehették át az elismerő oklevelet Szentendrén.
A magyar és a bolgár parlament 2016-ban nyilvánította október 19-ét, Rilai Szent János, Bulgária védőszentjének ünnepét a két állam barátsága napjának. A bolgárok a Magyarországon hivatalosan elismert 13 nemzetiség egyike, a legutóbbi, 2011-es népszámlálás alkalmával 6500 vallották, hogy van valamilyen bolgár kötődésük.
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
„A fájdalom, a fáradtság, a kétely és olykor a csalódás is hozzátartozik a katonaélethez, de ezekből születik a kitartás, a fegyelem, az önfegyelem és a csapatban való gondolkodás képessége” – emlékeztetett a generális.
Huszonhat személyt fogtak el, ebből 24 őrizetbe került, közülük 18-at a bíróság letartóztatásba helyezett, három külföldi személy ellen pedig nemzetközi elfogadóparancsot adnak ki.
Nacsa Lőrinc a székelyföldi városban tartott sajtótájékoztatón elmondta: lezárult a Kárpát-medencei Lovas Program pályázati időszaka, és a Kárpát-medencében összesen 60, Erdélyből 36 pályázó részesül a 100 millió forintos támogatásból.