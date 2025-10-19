Erdőbényei kádártánc

2025. október 19. 10:07

Az erdőbényei kádártánc és a magyarországi bolgárkertészet hagyománya is felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

Kiss-Hegyi Anita az ünnepségen elmondta, hogy a Szellemi Kulturális Örökség Jó Megőrzési Gyakorlatok Regiszterébe szintén két elemet vettek fel 2025-ben. Az egyik a magyar néptánc, népi gyermekjáték és népszokás hagyomány átörökítésének közösségi modellje az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület keretében, a másik pedig a népi örökség éltetése, újrateremtése a Néphagyomány-éltető Óvodapedagógusok Egyesületének gyakorlatában.

Kiss-Hegyi Anita beszédében kiemelte: a Kárpát-medencének földrajzi adottságaiból eredő sajátossága, hogy gyűjtőmeder. "Éppen ezért Magyarország számtalan tájegységével és változatos demográfiai összetételével olyan különleges funkcióval rendelkezik a kultúra területén, amelynek hiszem, hogy nincs párja, és amely mélyen ide és egymáshoz köt minket" - fogalmazott.

Emlékeztetett arra is, hogy az UNESCO közgyűlése 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt, és Magyarország egyike volt azoknak a nemzeteknek, amelyek elsőként ismerték fel mindennek a fontosságát.

"Az egyezmény szövegezésében mi is részt vettünk, így abban a magyar gondolatok is jelen vannak. Kulturális kapcsolatokért felelős államtitkárként mindig büszkeséggel tölt el, amikor Magyarország ilyen jelentős szerepet vállal a kulturális diplomáciában, mert az ilyen események sikertörténetek. Nemcsak a magyar nemzetnek, de a világnak is" - mondta.

Szólt arról is, hogy a művészetben, ezáltal a kultúrában jelentős szerepe van annak a folyamatnak, amikor egy korábban láthatatlan dolog - legyen szó táncról, zenéről vagy kézművességről - láthatóvá, kézzel foghatóvá válik. "És ahogy kirajzolódik a történelem ködéből egy-egy ilyen érték, az idő gyorsaságában egy pillanat alatt hagyománnyá válik, aminek a megőrzése a mi feladatunk" - fogalmazott az államtitkár.

Az ünnepségen elhangzott: a jegyzékbe felvett erdőbényei kádártánc egy csak Erdőbénye községben előforduló mesterségtánc. A tokaj-hegyaljai borvidéken hordókat és egyéb szőlészeti-borászati, dongás faedényeket gyártó kádár mesterséghez kötődik. Szintén felkerült a jegyzékbe a magyarországi bolgárkertészet hagyománya. A speciális kisüzemi módszerekkel termelő, bolgár nemzetiségű kertészek által működtetett kertészgazdaságokban alkalmazott komplex zöldségtermesztési rendszer technológiai alapja az organikus kertkultúra, amely bioenergia forrásként használja a szerves trágyát és a zöld hulladékot.

Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület célja a magyar néptánc, népszokás és népi gyermekjáték hagyomány átörökítésével foglalkozó civil közösségek, pedagógusok, szakemberek munkájának segítése, összehangolása, a tehetségek fejlesztésének segítése. Az egyesület hazai tagcsoportjai mellett felvidéki, erdélyi és délvidéki közösségek is működnek.

A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének programjának célja az óvodás gyermekek harmonikus, örömteli fejlődésének elősegítése a népi hagyományok gazdag eszközrendszerének segítségével. A program arra ösztönzi az óvodapedagógusokat, hogy a Kárpát-medence-szerte ismert néphagyományok mellett fedezzék fel és alkalmazzák a helyi folklór elemeit is - hangzott el a méltatásban.

MTI