Az erdőbényei kádártánc és a magyarországi bolgárkertészet hagyománya is felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
Kiss-Hegyi Anita az ünnepségen elmondta, hogy a Szellemi Kulturális Örökség Jó Megőrzési Gyakorlatok Regiszterébe szintén két elemet vettek fel 2025-ben. Az egyik a magyar néptánc, népi gyermekjáték és népszokás hagyomány átörökítésének közösségi modellje az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület keretében, a másik pedig a népi örökség éltetése, újrateremtése a Néphagyomány-éltető Óvodapedagógusok Egyesületének gyakorlatában.
Kiss-Hegyi Anita beszédében kiemelte: a Kárpát-medencének földrajzi adottságaiból eredő sajátossága, hogy gyűjtőmeder. "Éppen ezért Magyarország számtalan tájegységével és változatos demográfiai összetételével olyan különleges funkcióval rendelkezik a kultúra területén, amelynek hiszem, hogy nincs párja, és amely mélyen ide és egymáshoz köt minket" - fogalmazott.
Emlékeztetett arra is, hogy az UNESCO közgyűlése 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt, és Magyarország egyike volt azoknak a nemzeteknek, amelyek elsőként ismerték fel mindennek a fontosságát.
"Az egyezmény szövegezésében mi is részt vettünk, így abban a magyar gondolatok is jelen vannak. Kulturális kapcsolatokért felelős államtitkárként mindig büszkeséggel tölt el, amikor Magyarország ilyen jelentős szerepet vállal a kulturális diplomáciában, mert az ilyen események sikertörténetek. Nemcsak a magyar nemzetnek, de a világnak is" - mondta.
Szólt arról is, hogy a művészetben, ezáltal a kultúrában jelentős szerepe van annak a folyamatnak, amikor egy korábban láthatatlan dolog - legyen szó táncról, zenéről vagy kézművességről - láthatóvá, kézzel foghatóvá válik. "És ahogy kirajzolódik a történelem ködéből egy-egy ilyen érték, az idő gyorsaságában egy pillanat alatt hagyománnyá válik, aminek a megőrzése a mi feladatunk" - fogalmazott az államtitkár.
Az ünnepségen elhangzott: a jegyzékbe felvett erdőbényei kádártánc egy csak Erdőbénye községben előforduló mesterségtánc. A tokaj-hegyaljai borvidéken hordókat és egyéb szőlészeti-borászati, dongás faedényeket gyártó kádár mesterséghez kötődik. Szintén felkerült a jegyzékbe a magyarországi bolgárkertészet hagyománya. A speciális kisüzemi módszerekkel termelő, bolgár nemzetiségű kertészek által működtetett kertészgazdaságokban alkalmazott komplex zöldségtermesztési rendszer technológiai alapja az organikus kertkultúra, amely bioenergia forrásként használja a szerves trágyát és a zöld hulladékot.
Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület célja a magyar néptánc, népszokás és népi gyermekjáték hagyomány átörökítésével foglalkozó civil közösségek, pedagógusok, szakemberek munkájának segítése, összehangolása, a tehetségek fejlesztésének segítése. Az egyesület hazai tagcsoportjai mellett felvidéki, erdélyi és délvidéki közösségek is működnek.
A Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének programjának célja az óvodás gyermekek harmonikus, örömteli fejlődésének elősegítése a népi hagyományok gazdag eszközrendszerének segítségével. A program arra ösztönzi az óvodapedagógusokat, hogy a Kárpát-medence-szerte ismert néphagyományok mellett fedezzék fel és alkalmazzák a helyi folklór elemeit is - hangzott el a méltatásban.
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
„A fájdalom, a fáradtság, a kétely és olykor a csalódás is hozzátartozik a katonaélethez, de ezekből születik a kitartás, a fegyelem, az önfegyelem és a csapatban való gondolkodás képessége” – emlékeztetett a generális.
-
Huszonhat személyt fogtak el, ebből 24 őrizetbe került, közülük 18-at a bíróság letartóztatásba helyezett, három külföldi személy ellen pedig nemzetközi elfogadóparancsot adnak ki.
-
Nacsa Lőrinc a székelyföldi városban tartott sajtótájékoztatón elmondta: lezárult a Kárpát-medencei Lovas Program pályázati időszaka, és a Kárpát-medencében összesen 60, Erdélyből 36 pályázó részesül a 100 millió forintos támogatásból.