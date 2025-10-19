Labdarúgó NB I - A Fradi az ötödik helyen

Még három meccs lezajlik a labdarúgó NB I. tizedik fordulójából, a tabellán sok minden változhat. Élen a Paks áll a döntetlennel elért egy ponttal is húszpontos. Utána három tizenhapontos csapat következik: az MTK, a Győr és a Vasutas.
A Fradi vasárnap játszik, ha megveri az Újpestet, visszaugrik 18 ponttal a második helyre.
Tudni kell, hogy a Fradi és a Győr egy meccsel kevesebbet játszott: pont egymás ellen kell majd küzdeniük.
A két utolsó helyezett a Kazincbarcika és a Zalaegerszeg: mindkét klub nagyot ugorhat, ha győz: elmozdulnak a kieső helyről. A Barcikának a Kisvárdát kellene megvernie, erre elég kevés az esély. A ZTE-nek a Felcsúton kellene felülkerekednie, ez is esélytelennek látszik. Mégis, ha valamelyik megtörténik, akkor a Diósgyőr zuhan a kieső helyre.
A Felcsút ha nyer, az alsóházból a felsőházba szökkenhet, ehhez az kell, hogy a Kisvárda kikapjon.
Mindent egybevetve az Újpest-Ferencváros rangadó a legizgalmasabb, papíron a Fradi abszolút esélyes, ám a futballban semmit sem lehet biztosra venni. A Dózsa győzelméhez az kell, hogy a hazai csapat jó napot, a vendég együttes rossz napot fogjon ki egyszerre.
október 19., vasárnap
13:15 – Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
15:30 – Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
18:00 – Újpest FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
