Labdarúgó NB I - Magabiztos győri siker a DVTK ellen

2025. október 18. 23:08

A Győr hátrányból fordítva magabiztosan, 3-1-re nyert a vendég Diósgyőr ellen a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

Borbély Balázs vezetőedző együttese két nyeretlenül megvívott összecsapás után gyűjtötte be újra a három pontot, míg a DVTK sorozatban az ötödik élvonalbeli találkozóján maradt győzelem nélkül.

Fizz Liga, 10. forduló:

ETO FC-Diósgyőri VTK 3-1 (2-1)

Győr, 3210 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári (74., öngól), illetve Gera (13.)

sárga lap: Tóth R. (59.), illetve Acolatse (64.), Vallejo (66.)

ETO FC:

Petrás - Tóth R., Boldor, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton - Schön (Vingler, 68.), Bumba (Njie, 89.), Bánáti (Huszár, 82.) - Benbuali (Piscsur, 89.)

Diósgyőri VTK:

Sentic - Gera (Szatmári, a szünetben), Kecskés, Tamás, Demeter - Mucsányi (Bényei, 58.), Vallejo, A. Keita, Jurek (Croizet-Kollár, a szünetben) - Acolatse (Bokros, 79.), Sajbán (Saponjic, 58.)

Korán vezetést szerezhetett volna a DVTK, Acolatse és Jurek párosa azonban nem tudta "lejátszani" a kettő az egy elleni ziccert. Bő egy perccel később viszont újra kihagyott a hazai védelem, ezt Gera már megbüntette.

A győriek visszavették a kezdeményezést, és jóval többet birtokolták a labdát, a 29. percben pedig jött az egyenlítés, a szeptember hónap legjobb ETO-játékosának választott Benbuali talált be.

A diósgyőriek fejben már a szünetre készültek, amikor érkezett Bumba, aki egy pontrúgás utáni finom érintéssel juttatta kapuba a labdát.

A szünetben kettőt cserélt a vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic, visszatért a pályára Szatmári Csaba, aki még februárban szenvedett súlyos lábtörést.

A kezdeti DVTK-nyomás után újra a Győr vette át az irányítást, a 69. percben Benbuali közeli lövését bravúrral mentette Demeter. Néhány perccel később ismét eldönthette volna a három pont sorsát, de Bánáti ziccerét Sentic hárította.

Az ezt követő szöglet után azonban már a kapusnak sem volt esélye, a sérüléséből visszatérő Szatmári lábáról a saját kapujába pattant a labda.

A hajrában a DVTK nem túl nagy meggyőződéssel próbálkozott a támadásokkal, így az eredmény nem változott.

MTI