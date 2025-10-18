Labdarúgó NB I - Magabiztos győri siker a DVTK ellen

A Győr hátrányból fordítva magabiztosan, 3-1-re nyert a vendég Diósgyőr ellen a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának szombat esti mérkőzésén.
Borbély Balázs vezetőedző együttese két nyeretlenül megvívott összecsapás után gyűjtötte be újra a három pontot, míg a DVTK sorozatban az ötödik élvonalbeli találkozóján maradt győzelem nélkül.
Fizz Liga, 10. forduló:
ETO FC-Diósgyőri VTK 3-1 (2-1)
Győr, 3210 néző, v.: Erdős
gólszerzők: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári (74., öngól), illetve Gera (13.)
sárga lap: Tóth R. (59.), illetve Acolatse (64.), Vallejo (66.)
ETO FC:
Petrás - Tóth R., Boldor, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton - Schön (Vingler, 68.), Bumba (Njie, 89.), Bánáti (Huszár, 82.) - Benbuali (Piscsur, 89.)
Diósgyőri VTK:
Sentic - Gera (Szatmári, a szünetben), Kecskés, Tamás, Demeter - Mucsányi (Bényei, 58.), Vallejo, A. Keita, Jurek (Croizet-Kollár, a szünetben) - Acolatse (Bokros, 79.), Sajbán (Saponjic, 58.)
Korán vezetést szerezhetett volna a DVTK, Acolatse és Jurek párosa azonban nem tudta "lejátszani" a kettő az egy elleni ziccert. Bő egy perccel később viszont újra kihagyott a hazai védelem, ezt Gera már megbüntette.
A győriek visszavették a kezdeményezést, és jóval többet birtokolták a labdát, a 29. percben pedig jött az egyenlítés, a szeptember hónap legjobb ETO-játékosának választott Benbuali talált be.
A diósgyőriek fejben már a szünetre készültek, amikor érkezett Bumba, aki egy pontrúgás utáni finom érintéssel juttatta kapuba a labdát.
A szünetben kettőt cserélt a vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic, visszatért a pályára Szatmári Csaba, aki még februárban szenvedett súlyos lábtörést.
A kezdeti DVTK-nyomás után újra a Győr vette át az irányítást, a 69. percben Benbuali közeli lövését bravúrral mentette Demeter. Néhány perccel később ismét eldönthette volna a három pont sorsát, de Bánáti ziccerét Sentic hárította.
Az ezt követő szöglet után azonban már a kapusnak sem volt esélye, a sérüléséből visszatérő Szatmári lábáról a saját kapujába pattant a labda.
A hajrában a DVTK nem túl nagy meggyőződéssel próbálkozott a támadásokkal, így az eredmény nem változott.
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
Huszonhat személyt fogtak el, ebből 24 őrizetbe került, közülük 18-at a bíróság letartóztatásba helyezett, három külföldi személy ellen pedig nemzetközi elfogadóparancsot adnak ki.
-
Nacsa Lőrinc a székelyföldi városban tartott sajtótájékoztatón elmondta: lezárult a Kárpát-medencei Lovas Program pályázati időszaka, és a Kárpát-medencében összesen 60, Erdélyből 36 pályázó részesül a 100 millió forintos támogatásból.
-
Az Apostoli Penitenciária újabban, tekintettel a gyónási titok elleni támadásokra, megújította és hangsúlyozta ezt a kötelességet, amelyet egyházunk papjai sokszor életük árán is megtartottak. Ennek vértanújaként tiszteli az Egyház Nepomuki Szent Jánost.