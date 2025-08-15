Kábszerbűnözőket csíptek fülön a jászberényi rendőrök

Elfogtak két dílert - egy férfit és egy nőt - a jászberényi rendőrök - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.
A közlemény szerint augusztus 12-én hajnalban egy időben, de két különböző helyszínen csaptak le egy 44 éves jászteleki férfira és egy 35 éves jászapáti nőre.
A megalapozott gyanú szerint a két díler krekket és kristályt árult helyi fogyasztóknak pakkonként 1000 forintért.
Mindkettejüket előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kihallgatták és őrizetbe vették őket; a bíróság mindkettejük letartóztatását elrendelte.
A nyomozók a kutatások során mobiltelefonokat, mérlegeket, kábítószert, és fegyvernek látszó tárgyat foglaltak le, melyet a szakértő vizsgál - áll a közleményben.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart. Usakov szerint a tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.