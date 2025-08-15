Kábszerbűnözőket csíptek fülön a jászberényi rendőrök

2025. augusztus 15. 13:09

Elfogtak két dílert - egy férfit és egy nőt - a jászberényi rendőrök - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint augusztus 12-én hajnalban egy időben, de két különböző helyszínen csaptak le egy 44 éves jászteleki férfira és egy 35 éves jászapáti nőre.

A megalapozott gyanú szerint a két díler krekket és kristályt árult helyi fogyasztóknak pakkonként 1000 forintért.

Mindkettejüket előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kihallgatták és őrizetbe vették őket; a bíróság mindkettejük letartóztatását elrendelte.

A nyomozók a kutatások során mobiltelefonokat, mérlegeket, kábítószert, és fegyvernek látszó tárgyat foglaltak le, melyet a szakértő vizsgál - áll a közleményben.