Szijjártó Péter: pénteken folytatódhat a kőolajszállítás hazánk felé az ukrán dróncsapást követően

2025. augusztus 15. 14:05

A javítási munkálatok folyamatosan zajlanak Oroszországban, így jó eséllyel pénteken folytatódhat a kőolajszállítás Magyarország felé az előző napi ukrán dróncsapás után - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy Pavel Sorokinnal áttekintették a kialakult helyzetet, miután Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat.

"Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé" - tudatta.

"Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást" - szögezte le.

MTI; Gondola