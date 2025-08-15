Letartóztattak három bűnözőt, akik embereket szerveztek be pénzmosásra

A szekszárdi bíróság elrendelte a letartóztatását annak a pénzmosással foglalkozó hálózat három tagjának, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a nyomozók információt szereztek arról, hogy ismeretlenek arra kérnek embereket jutalék ellenében, hogy számlát nyissanak, majd adják át banki adataikat és a kártyájukat a csalóknak, és segítsenek a számláikra érkező összegek felvételében.
A napokban eljutottak a hálózat irányítóihoz, akik a szervezők is voltak, és közreműködtek abban, hogy a csalásokból érkező összegeket a korábban beszervezett számlatulajdonosok akár perceken belül fel is vegyék.
A jól szervezett, több országba is átnyúló bűnelkövetői kör tagjai közül hármat, egy ukrán nőt és két magyar férfit a napokban fogtak el a Terrorelhárítási Központ munkatársainak közreműködésével.
A 44 éves nőt csalással és pénzmosással, míg 29 éves és 34 éves társait pénzmosással gyanúsították meg - tették hozzá, azzal együtt, hogy a közreműködésükkel több tízmillió forintnyi, csalással megszerzett összeg juthatott bűnözők kezébe.
A lakásukon tartott kutatások során az online csalásokhoz szükséges eszközökön kívül kábítószert és gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak.
A nyomozók mindhármukat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, melyet a szekszárdi bíróság mindegyikük esetében elrendelt - áll a közleményben.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart. Usakov szerint a tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd.
-
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.