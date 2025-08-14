Siófok - vörös kód

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.

2025. augusztus 14. 18:17

A nyaralás messze száll. Sok emlék visszajár. Hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár - énekli a Kft. együttes.

Napfényben munkálkodó 2025. VIII. 14-én - Molnár Pál felvételei

Átússzta a Balatont.

Ügető a Parkban.

Szobor a szobrászról.

Kiadták a vörös kód figyelmeztetést



Azt írták, a vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos – jelezték.

Fontosnak nevezték, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívták fel a figyelmet.

