Siófok - vörös kód

A nyaralás messze száll. Sok emlék visszajár. Hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár - énekli a Kft. együttes.
Napfényben munkálkodó 2025. VIII. 14-én - Molnár Pál felvételei
Átússzta a Balatont.
Ügető a Parkban.
Szobor a szobrászról.
Kiadták a vörös kód figyelmeztetést
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.
Azt írták, a vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.
Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos – jelezték.
Fontosnak nevezték, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívták fel a figyelmet.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
Szijjártó Péter azt mondta, "folyamatosan hordták, hordják az olajat a tűzre, és ezzel a háború meghosszabbításához, az európai-orosz kapcsolatok már-már kibékíthetetlenné tételéhez vezettek és az európai biztonságot aláásták".
Soltész Miklós a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó keretében köszöntötte a fiatalokat és kerekasztal-beszélgetésen vett részt. A közmédiának nyilatkozva elmondta: a háború helyett az embereket, a közösségeket a békére kell nevelni. Kiemelte a közös imádság erejét, mely az embert és a közösséget is erősíti, és általa a világra is hatni lehet, amire szerinte nagy szükség van.