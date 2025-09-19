Kést szúrt élettársa mellkasába - de nyomban megbánta

2025. szeptember 19. 13:05

Jogerősen három év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla egy nőre, aki egy konyhakéssel mellkason szúrta élettársát 2023 februárjában Tolnán - közölte a bíróság csütörtökön az MTI-vel.

A táblabíróság közleményében azt írták, hogy az egymással nehézségekkel teli kapcsolatban lévő vádlott és férfi egy februári napon ittasan veszekedni kezdett egymással, a vita pedig többször is kiújult és dulakodásba, lökdösődésbe fajult.

A veszekedés hevében a nő előbb egy sodrófával mért ütéseket élettársa hátára és fejére, majd amikor a vérző fejű férfi kicsavarta a sodrófát a nő kezéből, a vádlott egy közel 20 centiméter pengehosszúságú konyhakéssel mellkason szúrta élettársát. A szúrást észlelve a vádlott a kést azonnal letette és igyekezett a vérzést elállítani a férfin, akin kórházba szállítását követően sikeres életmentő műtétet hajtottak végre.

Az elsőfokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat még életveszélyt okozó testi sértés miatt ítélte el két év börtönbüntetésre azzal, hogy a nő feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, emberölés bűntette kísérletének megállapításáért és a büntetés súlyosításáért, a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett.

A szakértői bizonyítás megismétlése után a Pécsi Ítélőtábla megállapította, hogy - az első fokon meghozott ítélettel szemben - kizárólag a vádlott szúró mozdulata okozta a mellkasi sérülést, ahhoz a sértett a késbe dőléssel nem járult hozzá, így a cselekményt emberölés kísérletének minősítette, a büntetést pedig három év szabadságvesztésre súlyosította.

Az ítélet jogerős.