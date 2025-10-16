Putyin jóváhagyta az illegális bevándorlás és a bűnözés csökkentését célzó új orosz migrációs koncepciót

2025. október 16. 11:34

Jóváhagyta Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2026 és 2030 közötti időszakra szóló orosz migrációs koncepciót, amely szándékai szerint elvezet az illegális migránsok és a külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények számának csökkenéséhez.

Az orosz online jogi közlönyben közzétett koncepció szerint az Oroszországba munkavállalás céljából érkező migránsok száma 2030-ig tovább fog növekedni, a belföldi igényeknek megfelelően.

Dokumentum rámutat, hogy a migrációs politika tökéletesítésére az új kihívások és a nemzetbiztonsági fenyegetések miatt van szükség, és hogy olyan intézkedéseket kell meghozni, amely megnövelik a munkaadók felelősségét a migrációs politika kérdéseiben.

A politika eredményeként az elvárások szerint csökkennie kell az illegális migránsok, valamint a külföldi állampolgárok, köztük a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények számának.

A változásoktól várt következmények között szerepel az illegálisan dolgozó migránsok arányának csökkenése, az iskolában nem tanuló migráns gyermekek számának csökkenése, a külföldi hallgatók arányának növekedése az orosz felsőoktatási intézményekben, a célzott toborzási programok keretében felvett migránsok arányának növekedése, valamint a hagyományos orosz értékeket osztó és oroszországi állandó lakóhelyre átköltözött külföldi állampolgárok számának növekedése.

Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlamenti alsóház elnöke hétfőn elmondta, hogy idén február 5-től kezdve - ekkor kezdődött az illegális migránsok nyilvántartása - Oroszországból mintegy 35 ezer embert utasítottak ki a migrációs jogszabályok megsértése miatt.

Hozzátette, hogy az országban illegálisan tartózkodó migránsok adatbázisában (a ellenőrzött személyek nyilvántartásában) szeptember 1-jén 770 ezer ember szerepelt, akiknek egyharmada nő és gyermek.

Az illegális migránsok szeptember 11. óta nem jegyeztethetnek be házasságot és válást, nem írathatják be gyermekeiket óvodákba és iskolákba, nem szerezhetnek jogosítványt, nem vezethetnek járművet és nem nyithatnak bankszámlát Oroszországban.

MTI/Gondola