Kizáratnák az Unióból hazánkat a békecsúcs miatt
2025. október 20. 11:44
A Forbesban megjelenő publicisztika azt állítja, súlyos nemzetközi jogi és erkölcsi problémákat vet fel, hogy az amerikai és az orosz elnök Magyarországon egy lépéssel közelebb kerülhet az ukrajnai békéhez - olvasható a Mandineren. A Forbes véleménycikke szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója súlyos nemzetközi jogi és erkölcsi problémákat vet fel, különösen Ukrajna szempontjából. Andy J. Semotiuk azt írja, ha Magyarország nem tartja be a jogállamiságot, az akár uniós tagságát is veszélyeztetheti.
Az írás elítéli Donald Trump azon törekvését is, hogy legitimálja Vlagyimir Putyint európai vagy amerikai találkozók révén.
mandiner.hu
