Videóban is elnézést kért a Fradi kapusa

2025. október 20. 14:07

gondola

„Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estéért, a meccs hevében cselekedtem így. Nem akartam semmilyen sérülést vagy bármi okozni a kissrácnak, úgyhogy innen is szeretnék bocsánatot kérni. Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam, túl hevesen indultam a labdáért, amit játékba akartam hozni, úgyhogy még egyszer szeretnék elnézést kérni” – hangsúlyozta Gróf Dávid abban a videóban, melyet az Újpest elleni derbi után töltött fel közösségi oldalára. A Ferencváros hálóőrét a 91. percben döntetlen állásnál állították ki. Meggondolatlanságát nem totolták meg a hazaiak, így a Fradi ponttal távozott a Megyeri útról..