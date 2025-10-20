Monumentális békemenetre készül Orbán Viktor

2025. október 20. 13:24

Monumentális lesz – ezekkel a szavakkal jellemezte az október 23-ra tervezett békemenetet közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A felvételen többek között az is látható, ahogy a miniszterelnök a Kossuth teret szemlélte, ahogy a szakemberek az állványzatot csinálják a beszéd helyszínéhez. Mint fogalmazott, az idei rendezvényen meglepetések is várhatók.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy "nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak".

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra. Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor a Kossuth téren, délután egy órakor fog beszédet mondani. Az idei békemenetnek különös jelentősége van a szervező CÖF–CÖKA szerint.

A globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak. A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket.

