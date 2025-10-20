Monumentális békemenetre készül Orbán Viktor

Monumentális lesz – ezekkel a szavakkal jellemezte az október 23-ra tervezett békemenetet közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A felvételen többek között az is látható, ahogy a miniszterelnök a Kossuth teret szemlélte, ahogy a szakemberek az állványzatot csinálják a beszéd helyszínéhez. Mint fogalmazott, az idei rendezvényen meglepetések is várhatók.
Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy "nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak".
Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra. Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor a Kossuth téren, délután egy órakor fog beszédet mondani. Az idei békemenetnek különös jelentősége van a szervező CÖF–CÖKA szerint.
A globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak. A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket.
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.
Ha az az antifasizmus, hogy a nyílt utcán, fényes nappal válogatás nélkül megtámadnak embereket és vassal véresre verik őket, akkor ebből nem kérünk, mert ez nem antifasizmus, hanem erőszak, terrorizmus - rögzíti Homa János.
Rétvári Bence közleményében kifejtette: idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere. Az új életpályának fontos eleme, hogy a bér és a teljesítmény szorosabban kapcsolódik össze. Aki többet tesz a diákokért, az most már többet is tud keresni.