Alapjogokért Központ: Stabil Fidesz–KDNP vezetés

A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából. A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos kormánypárti népszerűségi előny hátterében a Tisza Párt utóbbi hetekben kirobbant botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei, valamint Magyar Péter megítélésének romlása állhat, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat. Az egyik oldalon átgondolt nemzetpolitika: édesanyáknak járó szja-kedvezmények, a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon Start program, szépkorúak számára élelmiszer-utalvány, fix 3 százalékos kamatozású beruházási kkv-hitel és béke-orientált külpolitika. A másik oldalon brüsszeli megszorító csomag: brutális szja-emelés, kórház- és iskolabezárások, gyanús ukrán kapcsolat, adatszivárgási botrány és háborús készülődés.

2025. október 20. 11:08

Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét. A Fidesz–KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, ellenben a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előre lépni. A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott. Amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza Világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz–KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, mely az eddigi kampányát jellemezte.

Az Otthon Start program, a brüsszeli háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére létrejövő Budapest Békecsúcs, a három-, és hamarosan a kétgyermekes anyáknak járó szja-mentesség, valamint a családi adókedvezmények bővítése mellett sikeresen zajlik az online térben történő jobboldali építkezés is a Digitális Polgári Körök által. A kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak az említett belpolitikai sikerek, hanem az egyre bizonytalanabbá és veszélyesebbé váló geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll.

Az Alapjogokért Központ októberi közvélemény-kutatása a magyarországi lakcímmel rendelkezők várható választási magatartását ebben a kontextusban mérte fel a hónap közepén. Az adatok egyértelmű, stabil, ugyanakkor szűk kormánypárti népszerűségi előnyt és négypárti parlamentet mutatnak: a Fidesz, a KDNP és a Tisza mellett a Mi Hazánk (6 százalék) áll a bejutási küszöbérték felett. Az országosan 106 egyéni jelölttel induló Demokratikus Koalíció 2, míg a két választás között hagyományosan jobban szereplő Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon állnak.

A kutatás adatai jól mutatják, hogy a magyar közvélemény elkezdte beárazni a Tisza pártot és a Fidesz–KDNP-t is: 47 százalékos támogatottság a nemzeti oldalnak, 42 százalék a Tiszának félévvel az országgyűlési választás előtt.

hirado.hu