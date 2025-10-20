A Csendes barát nyerte a La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál Ciné+ nagydíját

2025. október 20. 11:02

Mozgalmas hetet zárt vasárnap az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó. Október 12-én hozták nyilvánosságra, hogy a 46. Kairói Nemzetközi Filmfesztivál egyik díszvendége lesz. Néhány nappal később vált publikussá, hogy legújabb alkotása, a Velencei Filmfesztiválon 6 díjat nyert Csendes barát bekerült az Európai Filmdíj shortlistjére. Október 19-én, vasárnap pedig a film elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját. A Csendes barát folytatja nemzetközi fesztiválútját: októberben ott lesz a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon, az AFI FEST-en Los Angeles-ben és a spanyolországi Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon. 2026. január 29-én a Mozinet forgalmazásában érkezik a hazai mozikba, de addig is több premier előtti vetítésen látható lesz már. A Diane Baratier, francia operatőrből - Eric Rohmer állandó munkatársa -, Maria Bonsanti filmes szakemberből és Philippe Lesage kanadai filmrendezőből álló zsűri Enyedi Ildikó humorral átszőtt, érzékeny és filozofikus alkotásának, a Csendes barátnak ítélte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál Ciné+ nagydíját. A film a nemzetközi filmek között volt versenyben, ahol a fő szelekciós szempont az innovatív történetmesélés volt.

A napokban hozták továbbá nyilvánosságra, hogy Mohamed Abdel-Aziz egyiptomi filmrendező, Khaled El Nabawy színész, Mahmoud Abdel-Samie operatőr és Hiam Abbass palesztin színésznő mellett Enyedi Ildikó lesz a november 17. és 21. között tartó 46. Kairói Nemzetközi Filmfesztivál díszvendége. A Kairói Nemzetközi Filmfesztivál az arab világ egyetlen A-kategóriás filmes eseménye, melynek célja, hogy hozzájáruljon a filmművészet és -tudomány fejlődéséhez, valamint ösztönözze a kultúrák közötti párbeszédet. Szintén néhány nappal ezelőtt vált publikussá, hogy a Velencei Filmfesztiválon 6 díjat nyert Csendes barát felkerült az Európai Filmakadémia shortlistjére, így esélyes az Európai Filmdíjra. A díjátadó januárban lesz, Berlinben, immár a 38. alkalommal.

A Csendes barátban egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők. A film további főszereplői Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva), Luna Wedler – aki a 82. Velencei Filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat – és Enzo Brumm. A mellékszerepekben olyan nemzetközileg is ismert színészeket láthatunk, mint A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux (Spectre – A Fantom visszatér, Nincs idő meghalni), Johannes Hegemann (Új lehetőségek-sorozat), Sylvester Groth (Becstelen brigantyk, Sötétség-sorozat), Rainer Bock (Haneke: Fehér szalag) és Martin Wuttke (Becstelen brigantyk).

A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Ascher Irma. Az NFI támogatásával készült film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Monika. A film teljes költségvetése 10,5 millió euró. A Csendes barátot a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyében tartott világpremierje óta már bemutatták Toronto, Puszan, London, Zürich rangos fesztiváljain. Az első magyarországi vetítés a sellyei arborétumban, a főszereplő ginkgo biloba fa társaságában volt, az országos mozipremier 2026. január 29-én lesz a Mozinet forgalmazásában, de addig is több premier előtti vetítésen látható lesz már.

