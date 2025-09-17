Kizárják Robert Fico pártját az európai szocialista pártcsaládból

2025. szeptember 17. 16:51

Az Európai Szocialisták Pártja múlt hét csütörtökön egyhangú döntést hozott Robert Fico szlovák miniszterelnök pártjának, a Smernek a kizárásáról – számolt be a Politico. A végső szót október 16–18. között, az amszterdami kongresszuson mondják ki, ahol hivatalosan is megerősíthetik a határozatot.

A lépés fő oka, hogy Fico még májusban Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal, akivel a győzelem napi ünnepségek előtt kezet is fogott. A szlovák kormányfő azóta Kínába is ellátogatott, ahol Hszi Csin-ping elnökkel tárgyalt.

A Smer tagságát már 2023 októberében felfüggesztették, szövetségesével, a Hlas párttal együtt. Utóbbi továbbra is felfüggesztett marad, de nem zárták ki az európai pártcsaládból – tették hozzá a döntést ismerő tisztviselők.

Politico - Gondola