Kizárják Robert Fico pártját az európai szocialista pártcsaládból

Az Európai Szocialisták Pártja múlt hét csütörtökön egyhangú döntést hozott Robert Fico szlovák miniszterelnök pártjának, a Smernek a kizárásáról – számolt be a Politico. A végső szót október 16–18. között, az amszterdami kongresszuson mondják ki, ahol hivatalosan is megerősíthetik a határozatot.
A lépés fő oka, hogy Fico még májusban Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal, akivel a győzelem napi ünnepségek előtt kezet is fogott. A szlovák kormányfő azóta Kínába is ellátogatott, ahol Hszi Csin-ping elnökkel tárgyalt.
A Smer tagságát már 2023 októberében felfüggesztették, szövetségesével, a Hlas párttal együtt. Utóbbi továbbra is felfüggesztett marad, de nem zárták ki az európai pártcsaládból – tették hozzá a döntést ismerő tisztviselők.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Kossuth Lajos nevét minden magyar ismeri. A szabadság apostola, a nemzet felemelkedésének szimbóluma, aki a 19. század közepén a magyarság önállóságáért küzdött. Történelemkönyveinkben rendszerint „liberális” politikusként emlegetik – de ne keverjük össze ezt a liberalizmust a mai értelemben vett liberális eszmékkel. Kossuth ugyanis nem az egyén határtalan szabadosságának, hanem a nemzeti liberalizmusnak volt a képviselője. Míg Kossuth a magyar nemzet szabadságáért és felemelkedéséért küzdött, a mai liberálisok sokszor a nemzeti szuverenitás lebontásán fáradoznak.
A kormányhivatal átfogó vizsgálata alapján a BKV buszainak hatvan százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.
A tömeges migráció megroppantotta a nyugat-európai nagyvárosok biztonságát – szögezte le Facebook-posztjában Rétvári Bence.