Kormányszóvivő: nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza

2025. október 17. 12:06

Nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza, ez nem a mi háborúnk. Mint egy 22 éves fiú édesanyja ezért én is aláírom a Nem a mi háborúnk petíciót - tette közzé a kormányszóvivő csütörtöki Facebook-posztjában.

Vitályos Eszter hangsúlyozta: a Tisza sok aljas és veszélyes tervvel bukik le nap mint nap. "Mindegyik közül számomra, mint édesanya számára a legnagyobb figyelmeztetés a sorkatonaságról szóló nyilatkozatuk. A Tisza politikusa, Ruszin Szendi Romulusz azt mondta, hogy ők, amikor eljön az idő, berántanak mindenkit azonnal".

A kormányszóvivő Ruszin Szendi Romuluszt idézte: "...amúgy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan. Tehát, ha baj van akkor berántunk mindenkit azonnal".

Megjegyezte: ez egy tipikus háborúpárti mondat, "ami azért veszélyes, mert Brüsszel nyíltan háborúzni akar, Európát és a tagállamokat háborús döntésekre akarják kényszeríteni".

"A Tisza pedig, mint Brüsszel bábja, tényleg be is rántaná Magyarországot a háborúba és berántaná a fiatalokat, a fiainkat egy olyan háborúba, ami nem is miénk. Biztatok minden édesanyát és mindenkit, hogy hangosan üzenjük meg Brüsszel bábjainak: Sürgősen el a kezekkel a fiainktól!" - fogalmazott Vitályos Eszter.

A petíció elérhetősége: https://www.nemamihaborunk.hu/

MTI