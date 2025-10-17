ORFK: több mint 5100-an érkeztek Ukrajnából csütörtökön

2025. október 17. 11:05

Az ukrán-magyar határszakaszon 5101 ember lépett be Magyarországra csütörtökön - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t pénteken.

A beléptetettek közül a rendőrség 36 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

MTI