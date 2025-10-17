Trump szerint két héten belül lehet találkozója Putyinnal Budapesten

Az elnök korábbi bejelentését kommentálva kijelentette, hogy a találkozó házigazdája Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz.

2025. október 17. 08:09

Donald Trump szerint két héten belül létrejöhet a találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt csütörtökön.

Megerősítette, hogy Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó a jövő héten előkészítő tárgyalást folytat orosz partnerekkel, de ennek helyszínét egyelőre nem döntötték el. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatban aktívan részt vesz J.D. Vance alelnök és Steve Witkoff elnöki különleges megbízott.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy pénteken a Fehér Házban tájékoztatja majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az orosz államfővel folytatott egyeztetésről.

Megjegyezte, hogy a két háborúban álló ország elnöke között "borzalmas" a viszony, ezért két "egyenértékű" találkozón tárgyal velük.

Az amerikai elnök az Ukrajna által kért Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban megállapította, hogy azokra az Egyesült Államoknak is nagy szüksége van és úgy fogalmazott, "nem tudom, mit tehetünk ezzel kapcsolatban".

Az elnök azt is elmondta, hogy Vlagyimir Putyinnal is érintették a Tomahawk rakéták ügyét, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy az orosz államfő "nem örült" annak, hogy Ukrajna ilyen eszközök birtokába juthat.

Az amerikai Kongresszus által az Oroszországra való nyomásgyakorlás jegyében kidolgozott szankciós törvénytervezettel kapcsolatban Donald Trump elmondta, hogy még csütörtök este beszél a törvényhozás republikánus vezetőivel, akik felé az lesz az üzenete, hogy "most nem lenne tökéletes az időzítés" annak elfogadására.

Borítókép: Anchorage, 2025. augusztus 16. Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékpztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Bobilev

MTI