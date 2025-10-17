Szlovénia csatlakozott a Nyugat-Balkán migrációkezelését segítő regionális kezdeményezéshez

2025. október 17. 13:07

Szlovénia csatlakozott egy Svédország által indított programhoz, amelynek célja a migrációkezelésben folyó együttműködés erősítése a Nyugat-Balkán országai és a szomszédos európai uniós tagállamok között - közölte csütörtökön a szlovén kormány.

A kabinet döntése alapján a belügyminisztérium lesz a projekt szlovén partnere. A programot a svéd bevándorlási hivatal indította el tavaly májusban, és ő hívta meg Szlovéniát a részvételre - áll a kormányzati közleményben.

A kezdeményezés további résztvevői Ausztria belügyminisztériuma, Görögország migrációs és menekültügyi minisztériuma, valamint Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia illetékes hatóságai.

A projekt célja a regionális együttműködés erősítése a migrációkezelés területén, a jószomszédi kapcsolatok javítása, valamint az EU közös menekültügyi rendszere bevezetésének támogatása a Nyugat-Balkánon.

A programot uniós forrásokból "társfinanszírozzák", így nem terheli Szlovénia nemzeti költségvetését - írták.

MTI