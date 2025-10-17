Szlovénia csatlakozott a Nyugat-Balkán migrációkezelését segítő regionális kezdeményezéshez

Szlovénia csatlakozott egy Svédország által indított programhoz, amelynek célja a migrációkezelésben folyó együttműködés erősítése a Nyugat-Balkán országai és a szomszédos európai uniós tagállamok között - közölte csütörtökön a szlovén kormány.
A kabinet döntése alapján a belügyminisztérium lesz a projekt szlovén partnere. A programot a svéd bevándorlási hivatal indította el tavaly májusban, és ő hívta meg Szlovéniát a részvételre - áll a kormányzati közleményben.
A kezdeményezés további résztvevői Ausztria belügyminisztériuma, Görögország migrációs és menekültügyi minisztériuma, valamint Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia illetékes hatóságai.
A projekt célja a regionális együttműködés erősítése a migrációkezelés területén, a jószomszédi kapcsolatok javítása, valamint az EU közös menekültügyi rendszere bevezetésének támogatása a Nyugat-Balkánon.
A programot uniós forrásokból "társfinanszírozzák", így nem terheli Szlovénia nemzeti költségvetését - írták.
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A kormányfő azt mondta, Budapest ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Kifejtette, Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország: három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll.
A cím természetesen ironikus – de mégsem teljesen. Goethe Faustjának Mefisztója jut eszembe, aki így jellemzi önmagát: „Az erő része vagyok, / aki örökre rosszra tör, / de örökké jót tészen. / A tagadás a lényegem.”
Az elnök korábbi bejelentését kommentálva kijelentette, hogy a találkozó házigazdája Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz.