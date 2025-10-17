Orbán Viktor: nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai-orosz találkozót

A kormányfő azt mondta, Budapest ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Kifejtette, Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország: három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll.

2025. október 17. 10:05