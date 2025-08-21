Kl-selejtező - Klubfutballunk hatalmas sikere: az ETO megverte a Rapidot

2025. augusztus 21. 22:03

A győri ETO FC a duplázó Zeljko Gavric találatainak is köszönhetően 2-1-re legyőzte az osztrák Rapid Wient a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező 4., utolsó fordulós párharcának csütörtöki első mérkőzésén.

A jó iramú, küzdelmes és kiegyenlített játékot hozó találkozón a győriek szerezték meg a vezetést a második félidő első percében, negyedórával később azonban az előző idényben Kl-negyeddöntős Rapid egyenlített. A győzelmet és az előnyt jelentő gólt Gavric a 82. percben szerezte egy parádés távoli lövéssel.

A visszavágóra jövő héten csütörtökön kerül sor Bécsben.



Borítókép: Győr, 2025. augusztus 21. Zeljko Gravric, a Győr játékosa (b) gólt szerez a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott ETO FC - Rapid Wien első mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 21-én. MTI/Illyés Tibor

mti