Kocsis Máté: Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat
2025. szeptember 9. 15:35
Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, az állandósított lincshangulaton, az "akasztásos" megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat - jelent ki a Fidesz frakcióvezetője keddi Facebook-bejegyzésében. A közösségi oldalán Kocsis Máté megosztotta azt a levelet is, állásfoglalásra kéri az ügyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnökét.
 
A Tisza Párt azt mondja, javaslatuk van arra az esetre, ha hatalomra van szükség, hogyan módosítanák a büntető törvénykönyvet - olvasható Kocsis Máté bejegyzésében.
 
A kormánypárti politikus úgy fogalmaz: " a balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben, ezért levélben fordulok a mindig nagyhangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz ".
 
A megosztott, Kocsi Ilona MÚOSZ-elnöknek címzett levélben Kocsis Máté felidézi: az elmúlt másfél hétben bejárta a hazai sajtót a videófelvételről, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportja azt írja, hogy több szócikkben személyi jövedelemadóról és erről szól, lehet pártrendezve. (...) választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
 
Ezt követően, augusztus 30-án Magyar Péter Facebook-bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat. " A leendő Tisza-kormány alatt törvénynek fognak számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el "
- idézi a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt elnökének bejegyzését.
 
Kocsis Máté szerint a hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtóhelyreigazítás indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is indítható.
 
Hozzáteszi: a Fidesz-KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosították a törvénykönyvet, amely új szabályozást korlátoz az újságírók büntetőjogi felelősségére vonhatóságának esetköreit a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.
 
A Tisza Párt elnökének javaslata ezzel ellentétes irányt fogalmaz meg - értékel.
 
Kocsis Máté a " baloldali újságírók egyik harsány érdekképviseleti szervezeteként állásfoglalásra" kéri a MÚOSZ-t: miként viszonyul a szervezet Magyar Péter fenti javaslatához? Támogatnának-e egy ilyen tartalmú törvénymódosítást? Milyen hatást gyakorolna helyzet mindezt a sajtószabadságra? - kérdezi a Fidesz frakcióvezetője szinten.
MTI
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
MTI Hírfelhasználó