Kocsis Máté: Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat

2025. szeptember 9. 15:35

Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, az állandósított lincshangulaton, az "akasztásos" megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat - jelent ki a Fidesz frakcióvezetője keddi Facebook-bejegyzésében. A közösségi oldalán Kocsis Máté megosztotta azt a levelet is, állásfoglalásra kéri az ügyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnökét.

A Tisza Párt azt mondja, javaslatuk van arra az esetre, ha hatalomra van szükség, hogyan módosítanák a büntető törvénykönyvet - olvasható Kocsis Máté bejegyzésében.

A kormánypárti politikus úgy fogalmaz: " a balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben, ezért levélben fordulok a mindig nagyhangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz ".

A megosztott, Kocsi Ilona MÚOSZ-elnöknek címzett levélben Kocsis Máté felidézi: az elmúlt másfél hétben bejárta a hazai sajtót a videófelvételről, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportja azt írja, hogy több szócikkben személyi jövedelemadóról és erről szól, lehet pártrendezve. (...) választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Ezt követően, augusztus 30-án Magyar Péter Facebook-bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat. " A leendő Tisza-kormány alatt törvénynek fognak számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el "

- idézi a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt elnökének bejegyzését.

Kocsis Máté szerint a hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtóhelyreigazítás indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is indítható.

Hozzáteszi: a Fidesz-KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosították a törvénykönyvet, amely új szabályozást korlátoz az újságírók büntetőjogi felelősségére vonhatóságának esetköreit a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.

A Tisza Párt elnökének javaslata ezzel ellentétes irányt fogalmaz meg - értékel.

Kocsis Máté a " baloldali újságírók egyik harsány érdekképviseleti szervezeteként állásfoglalásra" kéri a MÚOSZ-t: miként viszonyul a szervezet Magyar Péter fenti javaslatához? Támogatnának-e egy ilyen tartalmú törvénymódosítást? Milyen hatást gyakorolna helyzet mindezt a sajtószabadságra? - kérdezi a Fidesz frakcióvezetője szinten.

MTI