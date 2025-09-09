Orbán Viktor levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését

2025. szeptember 9. 12:04

Az Index információi szerint Orbán Viktor egy mai keltezésű levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől.

A portál hétfő esti cikkében felidézi , hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke augusztus 31-én közös sajtótájékoztatót tartott Donald Tusk, lengyel miniszterelnökkel a belorusz határon emelt acélkerítés mellett. Az EB elnöke elmondta, hogy az Európai Unió (EU) "komolyan veszi a Keletről érdeklődő fenyegetést".

Hozzátette, hogy

felgyorsítják a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramot, melyben 150 milliárd eurót mozgósítanak többek között a védelem és a fegyveripar fejlesztésére.

A lengyelországi sajtótájékoztatón elhangzottakat ezután Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek.

Az Index információi szerint a fogadta miniszterelnöki szinten elismerően von der Leyen korábbi kijelentését: "érdeklődéssel olvastam a Lengyelországban tett nyilatkozatát, miszerint az Európai Unió külső határainak védelmét biztosítja a fizikai akadályok közös felelőssége" - írja levelében a kormányfő az index.hu cikke szerint.

"Magyarország az elmúlt évben Schengeni Térség jelentős határszakaszát védte, kizárólag a nemzeti költségvetésünkből finanszírozva. Magyarország ismételten kérte ezen kiadások megtérítését az Európai Bizottságtól. Ennek ellenére a politikai vagy pénzügyi támogatás Magyarország csak folyamatos kritika találkozott, és példátlan, napi 1 millió eurós pénzügyi bírság megfizetésére kötelezték" - írta Orbán Viktor.

Az index. úgy tudja, hogy a miniszterelnök szintjén büszkén több hivatkozik Magyarország határvédelmi eredményeire, szerinte " 2015 óta megelőztük mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, a robusztus magyar határvédelmi rendszernek" .

A levélben kifejti: Magyarország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint másokat.

Megjegyezte, hogy "számos, nagy migrációs nyomással sújtott határ menti úgy döntött, hogy külső, hogy a fizikai akadályokat épít határai mentén a nemzeti biztonság és polgáraik biztonságának védelme érdekében".

A portál úgy tudja, a kormányfő szinten jelezte:

" a migráns eszközként való felhasználása valós fenyegetést jelent az EU biztonságára. A felhasználás azonban nem állami szereplők által is elkövetett, mint csoporton keresztül szervezett bűnözőiek embercsempészei, akiknek kapcsolataik vannak terrorista szervezetekkel és tudatosan vagy nem tudatosan NGO-k támogatják őket, akik arra törekednek, hogy az illegális migránsok tömegeit juttassák be a scrollba - fogalmaz levelében a miniszterelnök, aki figyelmeztető hangon ír a jövőbeli kihívásokról: "a legfrissebb előrejelzések szerint bármikor milliónyi potenciális migráns indulhat útnak Afrika".

A levél végén a miniszterelnök konkrét kérést fogalmaz meg, szóval sürgeti az Európai Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi segítséget a határ menti minden diszkrimináció nélkül.

Zárásként hangsúlyozza:

"Magyarország továbbra is az európai szolidaritás mellett folytatja a küzdelmet a közös európai értékekért a schengeni határ és polgáraink biztonságának védelmével".

A levél másolatát a portál információi szerint az Európai Tanács minden tagjának megküldik, ami jelzi, hogy Orbán Viktor szélesebb európai nyilvánosság előtt kívánja felvetetni a kérdést.

