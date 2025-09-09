Hölvényi György: Brüsszelnek is fel kell ismernie, hogy Ukrajna ma elsősorban biztonsági kockázat Európa számára
Brüsszelnek is fel kell ismernie, hogy Ukrajna ma nem lehetőség, hanem elsősorban biztonsági kockázat Európa számára - közölte Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő a Facebook oldalán.
2025. szeptember 9. 16:47
A strasbourgi plenáris hét egyik fő témája Ukrajna háborús helyzete. Hölvényi a posztjában adta tájékoztatásul, hogy az Európai Parlamentben ma Ukrajna helyzetéről vitáztak, ahol ismét a brüsszeli fősodratú háborúpárti álláspontot hangoztatta a balliberális oldal, akik soron kívül felvennék Ukrajnát az Európai Unióba, és az európai polgároknak járó fejlesztési források jelentős részét is Ukrajnának adnák.
Mi ezzel szemben továbbra is elutasítjuk a háborúpárti politikát, és világosan kimondjuk: nem a háborút kell behozni az Európai Unióba, hanem a békét kell odavinni Ukrajnába! Tegyük egyértelművé mindenki számára: a béke az egyetlen járható út a konfliktus lezárására - hangsúlyozza Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, mert
Európa felelőssége, hogy a békét válassza – ez minden európai polgár érdeke!
Gerzsenyi Krisztián
