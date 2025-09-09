Matteo Salvini: kasztrálni és ki kell utasítani a magyar turisták ellen erőszakot elkövető marokkóiakat
2025. szeptember 9. 16:06
Kémiai kasztrálást és kiutasítást sürget Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője azokkal a marokkóiakkal szemben, magyar turisták ellen követtek el erőszakot Szicíliában.
Az Instagramon közzétett posztjában Salvini az olasz televízió honlapjáról a témával foglalkozó írás címlapját osztották meg, és azt írta: " Zéró tolerancia: kémiai kasztrálás és kiutasítás!".
A Liga - szicíliai tartományi képviselőjének útján - hétfőn már állást foglalt az elkövetők szigorú megbüntetésének ügyében, és halaszthatatlan prioritásnak nevezte a biztonság megteremtését Szicíliában. Vincenzo Figuccia a tartományi testület fellépését sürgette a magyar nőket ért erőszak miatt, és kijelentette, Szicília nemet mond arra, hogy területét Európa migránstáborává züllesszék, és képtelen legyen védelmet nyújtani az ott élőknek, és azoknak, akik nyaralni vagy munkavégzés miatt érkeznek.
A párt két európai parlamenti képviselője, Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli hétfőn közös közleményt adott ki, amely szerint a magyar turisták elleni erőszak " a katasztrofális migrációs politika következményei". Leszögezték: " azonnali irányváltásra van szükség: a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, határozott szabályokra az Európába belépők számára, szélesebb hatáskörre és több forrásra a Frontex részére".
MTI
