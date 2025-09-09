Rétvári Bence: Magyarországon az adórendszer is gyermekközpontú

2025. szeptember 9. 13:04

A családbarát Magyarország fontos része, hogy az adórendszer is gyermekközpontú, a kormány ugyanis elismeri azt, ha valaki dolgozik és közben gyereket nevel - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Gyermek(lélek)védelem új útjain című műhelykonferencián.

Rétvári Bence a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) által szervezett eseményen arról beszél, hogy a családi típusú adórendszert az ellenzék már ideológiai alapon is támadja, és kormányra kerülése esetén is változtatna.

Ha nem a jelenlegi kormány fogja irányítani az országot, akkor nagyon rosszul járt a dolgozó és gyermeket nevelő családok - fogalmazott az államtitkár.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára azt mondta, 2010-ben a kormány célul tűzte ki a családok megerősítését, valamint a családi adókedvezményt, valamint az anyák szja-mentességének bevezetését is.

MTI