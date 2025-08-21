Kovács Zoltán: a Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak
2025. augusztus 21. 09:06

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy a szerdai Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán késő este a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség szerda 22 óráig országosan 365 rendezvény békés lebonyolítását biztosította.

"A budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a nap közbeni programokon és a tűzijátékon is több százezren vettek részt" - írta az államtitkár.

Hozzátette, köszönik a lebonyolításért felelős szervezőknek, a rendvédelmi szerveknek, az állami közreműködőknek és szervezeteknek, minden fellépőnek, kiállítónak, valamint a több százezer látogatónak, hogy hozzájárultak az idei Szent István-napi programsorozat biztonságos és sikeres lebonyolításához.

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs ezzel befejezte munkáját - zárta bejegyzését Kovács Zoltán.

