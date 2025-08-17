Labdarúgó NB I - A Vasutast megverte a Spartacus

A Nyíregyháza hátrányból fordítva egy 90. percben szerzett góllal 2-1-re nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.
A piros-kékek történetük során először győztek a hajdúságiak vendégeként az élvonalban, ezzel egyúttal megszerezték első sikerüket a szezonban, míg a Debrecen elvesztette veretlenségét.
Fizz Liga, 4. forduló:
Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 1-2 (1-0)
Debrecen, v.: Bognár
gólszerzők: Szűcs T. (16.), illetve Edomwonyi (48.), A. Keita (90.)
sárga lap: Gordic (43.), Batik (81.), Djokic (90.), Szűcs (92.), illetve Jokic (33.), Evangelu (81.), Alaxai (82.)
Debreceni VSC:
Varga Á. - Szécsi, Hofmann, Mejías (Manzanara, 72.), Guerrero (Vajda, 45+2.) - Batik, Szűcs T. - Kocsis D., Dzsudzsák (Kulbacsuk, 72.), Gordic (Bermejo, 65.) - Bárány (Djokic, 65.)
Nyíregyháza Spartacus FC:
Kovács D. - Temesvári, Evangelu, Jokic (Katona L., a szünetben) - Májer, Katona M., Sankovic (Alaxai, 80.), Antonov - Do. Babunski (Beke, 66.), Edomwonyi (A. Keita , 72.), Kovácsréti (Katona B., 66.)
A Debrecen jóval lendületesebben futballozott ellenfelénél az első félidőben, többször is távolról vállalkoztak lövésre játékosai, ezek közül az egyik pedig utat is talált a Nyíregyháza kapujába. A vendégek nem sokkal a szünet előtt veszélyeztettek először igazán, ekkor Varga védett nagyot.
Rögtön a fordulást követően viszont már a hazai hálóőr is tehetetlennek bizonyult Edomwonyi fejesével szemben, tíz perccel később Kocsis révén szerezhetett volna újra vezetést a Debrecen, de a kapufa ezúttal kisegítette a nyírségieket. A több mint tízezer néző a folytatásban nem igazán láthatott helyzeteket, a játékosok inkább keménykedésekkel és kakaskodásokkal borzolták a kedélyeket. A mérkőzés csattanójaként a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után Keita révén megszerezte a győztes gólt a Nyíregyháza.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
Két nap alatt három fővárosi busz gyulladt ki, szerencsére nem történt tragédia, de ez sem a főpolgármesteren múlott – írta Latorcai Csaba. Megállapította: a mindennapi közlekedés biztonsága szó szerint lángokban áll, miközben a fővárosi költségvetést az OTP folyószámlahitele mentette meg a teljes csődtől.
-
A tisztavatás egy jelkép; jelképe az augusztus huszadikai nemzeti ünnepünknek, egyben annak nyitánya is. Ez a rendezvény nagyon sokakat megérint, minden évben sokan követik a helyszínen és az élő közvetítés által egyaránt. A honvéd tisztjelöltek számára négy évnyi tanulás gyümölcse érik be az avatás által.
-
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".