Made in Kecskemét
2025. szeptember 21. 12:05

Hatodik alkalommal hirdette meg a kecskeméti Neumann János Egyetem Made in Kecskemét nevű kurzusát, amely a kecskeméti autógyár felépítését és működését, valamint az autógyártás területén alkalmazott legújabb technológiákat megismertető tantárgy.

Az egyetem tájékoztatása szerint a kecskeméti Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. együttműködésével létrejött képzés keretében a kft. divízióinak vezetői tartanak előadásokat a hallgatóknak. A program célja, hogy a diákok közvetlen betekintést nyerjenek a világszínvonalú autógyártás működésébe, valamint lehetőséget kapjanak a szakmai kapcsolatépítésre.

Az előadások során a vállalat vezetői német és magyar nyelven osztják meg tapasztalataikat, a gördülékeny megértést pedig szinkrontolmács-rendszer biztosítja, így idegennyelv-tudás meglététől függetlenül várnak minden érdeklődő diákot.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2009-ben hozta meg stratégiai döntését a duális szakképzés bevezetéséről, ezért együttműködve Kecskemét önkormányzatával, az akkori Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karával és helyi szakiskolákkal, Magyarországon elsőként vezette be a német mintájú duális szakképzést és főiskolai oktatást. A gyárban 2011-óta működik a duális képzés, amely az elméleti tudást professzionális gyakorlati ismeretekkel teszi teljessé.

Hét évvel ezelőtt megnyitott a Mercedes-Benz Academy Kecskemét is a gyár területén. Az oktatási központ szakközépiskolás diákoknak, főiskolai és egyetemi hallgatóknak, jelenlegi és leendő Mercedes-Benz dolgozóknak biztosít helyet a gyakorlatorientált képzésre.

MTI
