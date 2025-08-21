Megöltek egy kéthetes csecsemőt Nagydorogon
2025. augusztus 21. 16:06
Megöltek egy kéthetes fiút Nagydorogon - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a Paksi Rendőrkapitányság indított körözést szerdán egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt.
A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg, és a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét; az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást - áll a közleményben.
mti
