Monográfiával tisztelegnek Nemeskürty István születésének 100. évfordulója előtt

2025. október 9. 12:05

Nemeskürty István halálának 10., születésének pedig 100. évfordulója alkalmából jelent meg Sallai Zsófia Nemeskürty István - Magyar küldetéstudattal a nemzet szolgálatában című monográfiája; a kötetet szerdán mutatták be Budapesten.

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke a bemutatón elmondta, hogy Nemeskürty István olyan korban élt, amikor el akarták törölni a nemzeti múltat. Ő tudta, hogyan kell felemlíteni azokat a magyar nemzeti eseményeket, amelyekben - még akkor is, ha veszítettünk - ott volt a hősiességnek és a nemzetért való önfeláldozásnak a példája - tette hozzá.

Vizi E. Szilveszter szerint Nemeskürty világossá tette, hogy a történelmi múlt objektív megítélésén alapuló emlékezetpolitika nélkül nincs egységes nemzettudat, nincs múltját is bátran fölvállaló nemzeti közösség.

"Világosan látta azt, ami a Corvin-lánc Testület statútumában is benne van, hogy feladatunk a nemzet szolgálata. Nekem - mint utódának - kötelességem nemcsak neki, hanem elsősorban gondolatainak emléket állítani. Mert nemzedékről nemzedékre újra kell tanítani azt, ami hihetetlenül fontos: hogy magyarok vagyunk. Mert a magyar nyelvet és a hazaszeretet nem lehet genetikailag örökíteni, hanem újra és újra kell tanítani úgy, ahogy ezt a tanár úr csinálta" - fogalmazott az elnök.

Vizi E. Szilveszter kitért arra is, hogy az évforduló alkalmából nemcsak ezzel a monográfiával, de egy májusban kibocsátott emlékbélyeggel is emlékeznek a tudósra és alkotóra.

Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati egyetem rektora - aki meghatározó szerepet játszott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának megalapításában - kiemelte: Nemeskürty István munkássága a magyar kultúra és műveltség szolgálatának jelképe.

Mint mondta, az év során számos megemlékezést tartanak. Május 14-én például a Magyar Corvin-lánc Testülettel és a Magyar Művészeti Akadémiával közösen rendezték meg a Nemeskürty István 100 emléknapot, június 5-én pedig a NKE Ludovika Campusán felavatták Nemeskürty István szobrát, Rigó István szobrászművész alkotását.

"Nemeskürty tanár úr életműve lenyűgözően sokrétű, ugyanakkor egységes abban, hogy minden tevékenységében a magyar nemzetet szolgálta" - fogalmazott Deli Gergely, hozzáfűzve: Nemeskürty elvei napjainkban különleges jelentőséggel bírnak.

"A nemzeti és kulturális értékek megőrzése, ápolása és továbbörökítése ugyanis kulcsfontosságú nemzeti önazonosságunk és közösségi összetartozásunk számára. Ez az eszme egyetemünk számára kiemelt jelentőségű" - mondta a rektor.

Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese, a Károli Gáspár Református Egyetem kutató professzora egyebek mellett azt idézte fel, hogy ő gimnazistaként találkozott először Nemeskürty Istvánnal, aki a tanára volt.

Megemlítette a Reqiuem egy hadseregért című kötetet, amely a fiatal generációban felkeltette az érdeklődést a korszak iránt. Mint mondta, később történész hallgatóként is azt tapasztalta, hogy Nemeskürty István könyveiben nem kinyilatkoztatásokat fogalmaz meg, hanem problémákat vet fel.

Sallai Zsófia, a könyv szerzője elmondta, a könyv megírásakor arra törekedett, hogy a teljes Nemeskürty-életművet átfogóan vizsgálja. Kitért arra is, hogy számára Nemeskürty István életművében minden rész egyformán fontos: a tanár, az író, az irodalomtörténész, a közíró, a filmproducer, a katona, a magyar millennium kormánybiztosa, valamint a különböző kultúrpolitikai vezetői pozíciókban elért eredményei.

Hozzátette, hogy a könyv emellett rámutat Nemeskürty István két olyan pályaszakaszára is, amelyek során az tudós és alkotó a magyar tudományosság érdekeinek avatott szószólójává vált: a Magyar Ösztöndíj Bizottság elnökeként, majd a Magyar Corvin-lánc Testület vezetőjeként.

Kifejtette: a kötet elsődleges célja az volt, hogy általa "a magyar küldetéstudat jegyében élő alkotóként" ismerhessék meg az olvasók Nemeskürty Istvánt.

MTI