Nacsa Lőrinc: közel 300 pályázat nyert támogatást testvértelepülési kapcsolatokra

2025. október 9. 08:09

Az idei Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázaton közel 300 önkormányzat nyert el támogatást, a beérkezett pályázatok 83 százaléka sikeres volt – jelentette be Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár Salgótarjánban, amely a megyei jogú városok egyikeként élt a pályázati lehetőséggel, és nyert. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett program keretösszege 500 millió forint, célja pedig, hogy tovább erősítse az anyaországi és a külhoni magyarlakta települések közötti élő kapcsolatokat.

Nacsa Lőrinc a városházán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a kormány számára mindig fontos volt, hogy élő kapcsolat legyen az anyaországi és a külhoni magyarlakta települések között.

A programot 2015-ben indították útjára azzal a céllal, hogy erősítsék a testvértelepülési kapcsolatokat, illetve segítsék azok létrejöttét, és élő kapcsolat működjön a települések vezetői és lakosai között - mondta az államtitkár. Közölte: az elmúlt tíz évben már több mint 1100 testvértelepülési kapcsolat létrejöttéhez vagy megerősítéséhez járult hozzá a program.

Az államtitkár jelezte az idei felhívásra magyarországi székhelyű települések és vármegyei önkormányzatok nyújthattak be pályázatot olyan programok megvalósítására, amelyek szomszédos ország magyarlakta településeinek helyhatóságaival, önkormányzataival valósítanak meg közös testvértelepülési programot.

Mint mondta, a számtalan lehetőség közé tartozik a hagyományőrzés, a kulturális, sport- és önkormányzati kapcsolatok fejlesztése, város- és falunapok megünneplése.

Kitért arra, hogy Nógrád vármegyéből több pályázat is nyert. Aláhúzta, hogy ez határ menti választókerület, ahol kiemelten fontos a felvidéki kapcsolatok ápolása. Gratulált Becsó Zsoltnak, a kelet-nógrádi térség fideszes országgyűlési képviselőjének, amiért az elmúlt években is sokat dolgozott ezen kapcsolatok fenntartásáért.

Nacsa Lőrinc jó példának nevezte, hogy számos település határában vagy polgármesteri hivatalán láthatók a testvértelepülések nevei, zászlói, címerei.

Fontosnak nevezte, hogy aktív és élő kapcsolat legyen a magyarországi és a külhoni magyarlakta régiók polgármesterei, alpolgármesterei, önkormányzati képviselői között, és hogy ez az aktivitás megmutatkozzon kulturális műsorokban, sportcsapatok, tánccsoportok között.

Az államtitkár kijelentette: az államhatárok nem azonosak a nemzetével, "és mi nemzetben gondolkodó politikai közösség vagyunk, nemzetben gondolkodó kormány".

Hozzátette, ezért örül, hogy Salgótarjánnak is nemzetben gondolkodó városvezetése van, és hosszú idő óta nemzetben gondolkodó parlamenti képviselete.

Becsó Zsolt arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a nógrádiaknak történelmi okokból is jó kapcsolatai vannak a felvidéki településekkel, számtalan önkormányzat ápol testvértelepülési együttműködést. Hozzátette, több településnek Szerbiában, Romániában, Erdélyben is kapcsolatai.

Ismertette, Nógrád vármegyéből Salgótarján mellett támogatást nyert el Héhalom község és a világörökségi Hollókő.

Kreicsi Bálint (Fidesz-KDNP-Hajrá, Salgótarján! Egyesület), Salgótarján polgármestere kiemelte, a határvidéken lévő város számára is fontosak a testvérvárosi kapcsolatok. Elmondta, a mostani pályázat a romániai Borsával és a szlovákiai, felvidéki Besztercebányával erősíti a testvérvárosi együttműködést. Példaként említette, hogy a jövő évi, több százéves múltra visszatekintő besztercebányai radványi vásáron Salgótarján ipari múltja lesz a középpontban. A polgármester hasznosnak nevezte a jó gyakorlatok megosztását, mint fogalmazott, ez több mint egy udvarias beszélgetés.

Beszámolt arról is, hogy a határ túloldalán élő magyarok Salgótarjánban magyar nyelven tanulhatnak, és már nemcsak az általános és a középiskolában, de az egyetemi képzésben is.

MTI/Gondola