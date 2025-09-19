Nagy István: Brüsszel Ukrajnának adná a gazdák pénzét

Brüsszel elvenné a gazdák pénzét és Ukrajnának adná - mondta az agrárminiszter csütörtöki, a Facebookra feltöltött videójában.

Nagy István kifejtette: Brüsszel új költségvetési javaslata tönkretenné az európai gazdákat és a biztonságos élelmiszerellátást.

"Ez felháborító! Nem fogjuk hagyni, hogy a gazdák pénzét elvegyék és azt Ukrajnának adják" - jelentette ki a miniszter.

Felidézte: az Európai Bizottság szerdán tette közzé, hogy a tagállamok mekkora uniós forrásra számíthatnak a Közös Agrárpolitikából (KAP) a 2027 utáni hétéves pénzügyi ciklusban. A javaslatot látva az előzetes félelmek beigazolódtak, mert Brüsszel az évtizedek óta jól működő kétpilléres KAP-szerkezet megszüntetését javasolja és jelentősen csökkentené az agrárbüdzsét - közölte.

A Magyarország számára javasolt több mint 9 milliárd euró több mint 20 százalékkal kevesebb a jelenlegi időszakhoz képest. Még azt sem éri el, mint amit a jelenlegi időszakban a közvetlen támogatásra fordítunk. Ha a javasolt összeget kiigazítjuk az inflációval, akkor még nagyobb a vágás - fogalmazott Nagy István.

Brüsszel javaslata szerint ez egy minimum összeg, amit a tagállamok kiegészíthetnek a nekik járó más uniós forrásokból. A bizottsági javaslat nemcsak a Közös Agrárpolitika kétpilléres szerkezetét, hanem a külön költségvetését is megszüntetné, ami teljesen elfogadhatatlan

- mondta az agrárminiszter.

Az összes uniós forrás egy alapba kerülése zsarolási lehetőséget ad Brüsszelnek arra, hogy a neki nem tetsző, például migrációs vagy gender politikát folytató tagállamoktól az agrárforrásokat is megvonja - jelezte Nagy István.

"Nem fogjuk hagyni, hogy a mindennapi kenyerünkkel zsaroljon bennünket Brüsszel, és nem mondunk le a szuverenitásunkról - a Tisza Párttal ellentétben - még egy kicsiről sem" - fogalmazott a miniszter.

A magyar kormány továbbra is elkötelezett a különálló, kétpilléres agrárpolitika mellett. Minden eszközzel meg fogjuk védeni a gazdák érdekeit és a mindennapi kenyerünket - jelentette ki Nagy István.

mti