Népismereti Filmszemle

2025. szeptember 2. 11:04

Bartha Máté és Illés Zsófia Szonja Vadvízország című filmje, valamint Vargyasi Levente Szánas locsolás Székelytamásfalván című alkotása nyerte el az idei sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemle felnőtt kategóriájának első díját - közölte a szervező Néprajzi Múzeum hétfőn az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy a 2014-ben a Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány által indított filmszemlére idén huszonöt film érkezett, ebből négy ifjúsági kategóriában vetélkedett. Felnőtt kategóriában két első, egy második és egy harmadik díjról született döntés, a zsűri az ifjúsági kategóriában az első és a második díjat osztotta ki.

A felnőtt kategória nyertesei közül Bartha Máté és Illés Zsófia Szonja Vadvízország című rövid dokumentumfilmje a Tisza ártéri területeit és az ott élőket mutatja be, Vargyasi Levente Szánas locsolás Székelytamásfalván című filmje pedig egy ritkuló húsvéti hagyomány újraélesztését dokumentálja.

A felnőtt kategória második helyezettje Dénes Zoltán Táncház-kezdetek Erdélyben című alkotása lett, a harmadik helyezést pedig Kovács László A megtisztító korom című filmje érdemelte ki.

Az ifjúsági kategóriában Peresztegi Hanna Kimondott szavak című alkotása bizonyult a legjobbnak, a második díjat pedig Marton Áron Rokonok című filmje kapta.

A szemlén több különdíjat is kiosztottak: a Dr. Kós Károly Alapítvány különdíját Fábián Andor Időt őrlő vízimalmok című alkotása, a Magyar Néprajzi Társaság különdíját Gergely Balázs Eclipse című animációs filmje, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum különdíját Kovács László Bogos Ernő építészről készített, Akiért a csengettyű szól című munkája, a Néprajzi Múzeum különdíját pedig Biczó Gábor és Szabó Henriett Én és Imola című dokumentumfilmje kapta.

Az augusztus 28. és 31. között megrendezett filmszemlével párhuzamosan, idén először diákoknak szóló filmes tábor is szerveződött a kalotaszegi településen. A táborban résztvevők munkáját filmes, néprajzos szakemberek segítették előadásokkal és gyakorlati foglalkozásokkal. Augusztus 30-án, a diákok által készített filmeket a filmszemlén is játszották - emelték ki a közleményben, amely szerint a tábor és a filmszemle megrendezését a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatta.

mti